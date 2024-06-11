الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ندوة تثقيفية لمنتخب الطائرة حول مخاطر المنشطات قبل المشاركة في الأولمبياد

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ندوة تثقيفية لمنتخب مصر للكرة الطائرة للرجال، حول مخاطر المنشطات، وكذلك التغذية الرياضية السليمة، ودور علم النفس الرياضي في تطوير أداء اللاعبين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

تأتي الندوة في إطار إستراتيجية المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور حازم خميس، لتوعية الرياضيين من مخاطر المنشطات، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي "الإدارة العامة لعلم النفس"، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي "الإدارة العامة لتنمية الكوادر"، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية.

حضر الندوة لاعبو منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال وجهازهم الفني، وإيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والمختصين في مجال مكافحة المنشطات.

تهدف الندوة التثقيفية  إلى زيادة الوعي بمشكلة المنشطات في الرياضة وتوعية اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية بأهمية مكافحة المنشطات وتأثيرها السلبي على الرياضة والصحة العامة للرياضيين، إضافة إلى توفير منبر للمختصين في مجال مكافحة المنشطات لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد.

واشتملت الندوة على ثلاثة موضوعات مهمة، أولها دور التغذية الصحية في حياة اللاعبين قدمتها الدكتورة ريهام صفوت أخصائي وخبير تغذية الرياضيين، والموضوع الثاني حول أهمية وكيفية تفعيل دور علم النفس الرياضي، وموضوع آخر عن مخاطر المنشطات وأهم طرق مكافحتها قدمته إيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وكريم صلاح مدير إدارة التعليم بالمنظمة.

يذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم و التثقيف والوقاية.

وكريم صلاح الندوة التثقيفية المركزية للطب الرياضي الندوة في إطار استراتيجية وخبير تغذية الرياضيين الدكتور حازم خميس

مواد متعلقة

وزارة الرياضة تفتش على 30 ناديًا ومركز شباب بالجيزة والإسماعيلية

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة