الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معهد التخطيط يختتم برنامجين تدريبيين للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

جانب من ختام البرنامج
جانب من ختام البرنامج التدريبي

اختتم معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا حول صياغة وتطوير مؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وبرنامج تدريبي آخر بعنوان "خطط العمل التنفيذية"، لعدد 30 متدربًا من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص المعهد على تعزيز الاستثمار في البشر، وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات.

 برنامج تدريبي 

وفي هذا السياق، أوضح أ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي الأول" صياغة وتطوير مؤشرات قياس الأداء الرئيسية" يهدف إلى تعريف المشاركين بمفهوم وطبيعة وأهمية عمليات المتابعة والتقويم في إطار منهجية الإدارة بالنتائج، وكذلك المعرفة وتنمية المهارات بمؤشرات قياس الأداء وأنواعها ومعايير صياغتها بطريقة صحيحة ومثالية.

وأضاف صلاح الدين أن هذا البرنامج في إطار الاهتمام بمؤشرات قياس التقدم والأداء كونها تسهم في تحديد مدى تحقيق الأهداف والتقدم نحوها، فضلًا عن كونها تساعد على ترجمة المعلومات والمعطيات وتحويلها إلى رؤية فورية وواضحة حول كيفية أداء الفرد أو الفريق أو المنظمة بشكل عام، لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي يشمل عدة محاور هى: إطار المتابعة والتقييم في ضوء الإدارة بالنتائج، مؤشرات قياس الأداء KPI’s، فضلًا عن بطاقات الأداء المتوازن - صياغة مؤشرات الأداء على مستوى الأهداف objectives وكذلك إطار قياس الأداء PMF))، والخطة التنفيذية لعمليات المتابعة.

خطط العمل التنفيذية

كما أوضح نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج التدريبي الخاص بـ " خطط العمل التنفيذية" يهدف إلى تعريف المشاركين بأهمية إعداد خطة عمل تنفيذية ومراحل التخطيط وأنواع الخطط، إلى جانب مناهج وأدوات إعداد هذه الخطة بمكوناتها المختلفة، فضلًا عن تمكين المشاركين من متابعة وتقييم هذه الخطة، ويتناول البرنامج عدة محاور هي: التخطيط الاستراتيجي، الخطط التنفيذية والتشغيلية، إعداد خطط العمل التنفيذية، المتابعة والتقييم.

يذكر قيام نخبة متميزة من أعضاء الهيئة العلمية بالتدريب في البرامج، د. داليا إبراهيم، د. أمل زكريا، د. أحمد عاشور، أ.د. ماجد خشبة، د. محمد المغربي.

معهد التخطيط القومى الهيئة القومية للتأمين برنامج تدريبي مؤشرات الأداء معهد التخطيط

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