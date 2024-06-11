تنسيق مدرسة المياه 2024 بـ 6 محافظات على مستوى الجمهورية

تنسيق مدرسة المياه 2024 من الموضوعات البحثية المتزايدة وذلك بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في مختلف محافظات الجمهورية واستعداد الطلاب للبحث عن التنسيق في المدارس التي يسعون لاستكمال المرحلة الثانوية خلالها.

ننشر في التقرير التالي تنسيق مدرسة المياه 2024 من توقعات تنسيق العام الماضي والتي تأتي متقاربة في عدة درجات وعدم وجود اختلافات هائلة في التنسيق.

تنسيق مدرسة المياه 2024

من التوجهات التي يبحث عنها الكثير من طلاب الشهادة الاعدادية 2024 هو البحث عن بدائل للثانوية العامة ومنها مدرسة المياه والتي تستقطب الكثير من الطلاب وذلك نظرًا أن خريج هذه المدرسة يتم تعيينه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فور تخرجه من المدرسة.

ولذلك البحث عن تنسيق مدرسة المياه 2024 مهم للطلاب خاصة في المحافظات التي تتواجد بها هذه المدرسة، حيث لا توجد الا في عدد محدد من المحافظات منها القاهرة والقليوبية وبني سويف والمنوفية والبحيرة وأسيوط والاسكندرية.

توقعات تنسيق مدرسة المياه 2024

حتى الان لم يصدر قرار رسمي بتنسيق مدرسة المياه 2024 الا أن التنسيق سيكون متقارب للعام الماضي حيث كان الحد الادنى للقبول للطلاب الحاصلين على الاعدادية العامة من 260 درجة بنسبة 93% وتكون الاولوية للأعلى مجموعًا.

وبالنسبة لطلاب الشهادة الازهرية كان مجموع القبول من 93% تقريبًا.

ويتم قبول نسبة 5% من طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية من اجمالي عدد الطلاب المقبولية بعد اجتياز القبول لكل محافظة وينطبق عليهم نفس شروط القبول لطلاب الشهادة الاعدادية العامة

التقديم في مدرسة المياه 2024

تفاصيل تنسيق مدرسة المياه 2024

فور إعلان تنسيق مدرسة المياه 2024 يتم فتح باب التقديم في المدرسة بالمحافظات من خلال الرابط المخصص للتقديم يتم الاعلان عنه

ثم يجب عند التقديم مراعاة الشروط الخاصة بالتقديم

يشترط حصول الطالب على نسبة 60% من اختبار القدرات التحريرية، ويتم الاعلان عن الاسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة.

ويتم تحديد موعد لاجراء الاختبارات التحريرية والالكترونية للطلاب المرشحين.

وكذلك تحديد موعد اجراء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين.

يجب على الطالب احضار اصل شهادة الاعدادية العامة او الازهرية او بيان النجاح واصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها عند حضور الاختبارات في نفس يوم الامتحان ولن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون اصل الشهادات او بيان النجاح

ويجب على ولي الامر تحرير طلب الالتحاق بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليه وارفاق الطلب ضمن المرفقات على موقع الشركة مع العلم انه يتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر

المستندات المطلوبة عند التقديم لمدرسة المياه 2024

مع العلم انه يجب تقديم المستندات التالية عند تقديم طلب الالتحاق

صورة الشهادة الاعدادية الوجهين

صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي الامر

صورة بطاقة ولي الامر

صورة شهادة الميلاد للطالب

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