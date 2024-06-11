الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جريفيث: يجب التوصل لآليات أكثر فاعلية تضمن وصول المساعدات إلى قطاع غزة

جريفيت
جريفيت

قال مارتن جريفيت، وكيل أمين الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إننا نحن في حاجة لتغيير جذري لتضمن حماية العاملين في المجال الإنساني بغزة، وإزالة العوائق التي تواجه عملهم بقطاع غزة. 

وأضاف وكيل أمين الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة، أنه يجب التوصل لآليات أكثر فاعلية تضمن وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

انطلاق أعمال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة"

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

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