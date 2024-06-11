الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

Watch it تشوق الجمهور لشخصية والدة "على" في "دواعي السفر"

مسلسل دواعي السفر
مسلسل دواعي السفر

نشرت منصة watch it صورة جمعت الفنان أمير عيد، وأحد الأشخاص، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

وشوقت watch it الجمهور لشخصية والدة "على" التي من المفترض أن تظهر في الحلقة الأخيرة من العمل والتي تعرض غدًا الأربعاء، بشكل حصري على المنصة. 

ونشرت watch it الصورة مصحوبة بتعليق: ياترى عرفت مين هي والدة علي؟.

موعد عرض دواعي السفر 

يُعرض المسلسل بشكل حصري عبر منصة "watch it"، كل أربعاء، بواقع حلقتين أسبوعيًا، وذلك في الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

قصة مسلسل دواعى السفر 

مسلسل دواعي السفر مكون من 10 حلقات تدور أحداثه في إطار درامي عن إبراهيم الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب "غير المتزوج"، الذي سيعمل مخرجًا للإعلانات واستطاع أن يحقق شهرةً ونجاحًا كبيرين، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الانتحار.

أبطال مسلسل دواعى السفر 

مسلسل "دواعي السفر"، بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزئيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج. 

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