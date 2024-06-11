الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس الفلسطيني: الحكومة عرضت برنامجها للإغاثة وجاهزون لاستلام المهام في القطاع

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إنه حان الوقت لوقف ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة منذ 8 أشهر وما يعانيه في الضفة والقدس.

وأضاف “عباس” خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، أن الحكومة الفلسطينية جاهزة لاستلام مهامها في القطاع كما هو في الضفة بما في ذلك المعابر.

txt

الرئيس السيسى: مصر حذّرت مرارًا من خطورة العمليات العسكرية فى غزة وتبعاتها

ودعا الرئيس الفلسطيني مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر البرية وتسليمها للحكومة الجديدة.

وأكد “عباس” ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع لفتح المجال لدولة فلسطين والقيام بمهامها.

وأشار “أبو مازن” إلي أن الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية يتطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة.

الرئيس الفلسطيني يشكر الرئيس السيسي والعاهل الأردني 

وأعرب الرئيس عباس عن شكره لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على الدعوة لهذا المؤتمر الهام.

ودعا الرئيس عباس، الأصدقاء والأشقاء إلى دعم برامج المساعدات الإنسانية المقدمة إلى "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، لإغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب.

وقال الرئيس: الحكومة عرضت برامجها للإغاثة وإعادة الخدمات الأساس، وللإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، وأعلنت عن جاهزيتها لاستلام مهامها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية بما في ذلك معابر قطاع غزة كافة.

مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

وانطلق، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

ويأتي المؤتمر بدعوة من العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية

الرئيس الفلسطيني قطاع غزة الضفة مؤتمر الاستجابة الطارئة البحر الميت

الأكثر قراءة

طارق حامد يحسم موقفه من العودة إلى الدورى المصرى

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

رئيس "بتروجاس" يقرر مكافأة إنتاج وأجر إضافى للعاملين فى عيد الأضحى 2024

مصدر أمنى: تصالح رضا البحراوى وشقيق "كهربا" فى قسم المعادى

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

هل تقضى بإعدامه؟.. 3 سيناريوهات لمحاكمة "سفاح التجمع" غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة