الرئيس الفلسطيني: الحكومة عرضت برنامجها للإغاثة وجاهزون لاستلام المهام في القطاع

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إنه حان الوقت لوقف ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة منذ 8 أشهر وما يعانيه في الضفة والقدس.

وأضاف “عباس” خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، أن الحكومة الفلسطينية جاهزة لاستلام مهامها في القطاع كما هو في الضفة بما في ذلك المعابر.

ودعا الرئيس الفلسطيني مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر البرية وتسليمها للحكومة الجديدة.

وأكد “عباس” ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع لفتح المجال لدولة فلسطين والقيام بمهامها.

وأشار “أبو مازن” إلي أن الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية يتطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة.

الرئيس الفلسطيني يشكر الرئيس السيسي والعاهل الأردني

وأعرب الرئيس عباس عن شكره لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على الدعوة لهذا المؤتمر الهام.

ودعا الرئيس عباس، الأصدقاء والأشقاء إلى دعم برامج المساعدات الإنسانية المقدمة إلى "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، لإغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب.

وقال الرئيس: الحكومة عرضت برامجها للإغاثة وإعادة الخدمات الأساس، وللإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، وأعلنت عن جاهزيتها لاستلام مهامها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية بما في ذلك معابر قطاع غزة كافة.

مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

وانطلق، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

ويأتي المؤتمر بدعوة من العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية