"عبدالعال": تقديم التصالح عن طريق بوابة الخدمات الحكومية أو عبر تطبيق "تصالح"

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتبسيط كل الإجراءات على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، بهدف تحقيق المصلحة العامة، كما تم نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التي توضح هذه الإجراءات.

وأكد محافظ القاهرة أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح من خلال المركز التكنولوجي بالحي، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تنزيله من متجر التطبيقات.

كما أكد اللواء خالد عبدالعال وجود متابعة يومية للإجراءات التي تم اتخاذها لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتسهيل على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء؛ كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانات اللازمة في جميع المراكز التكنولوجية الموجودة في أحياء القاهرة، التي تبلغ عددها 37 مركزًا، لتسريع معدلات الأداء في هذا الملف الحيوي.

تم عقد ورشة عمل في محافظة القاهرة شارك فيها نواب المحافظ للمناطق الغربية، والشرقية، والشمالية، والسكرتير العام والمساعد، ورؤساء الأحياء ومديرو المراكز التكنولوجية ومسئولي ملف التصالح وعدد من قيادات المحافظة.

الهدف من الورشة كان بحث استفسارات المواطنين والرد على تساؤلاتهم بعد تطبيق القانون، وبحث آليات الدعم اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بكل مجازر القاهرة (الآلي، جيركو، السلام، الممتاز، طرة، حلوان) للعمل على مدار اليوم اعتبارًا من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل مجازر القاهرة للعمل ٢٤ ساعة وإلغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، كما تم دفع أعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتى انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كل المجازر للتأكد من استمرار جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التنسيق بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين لعمل حملات مشتركة للمرور على جميع نقاط البيع وتشديد الرقابة على أسواق بيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر. تم أيضاً إصدار تعليمات للمجازر لاستقبال حيوانات الأضاحي للمواطنين وتسهيل خدمة الذبح للراغبين خلال أيام العيد، وتشمل الخدمة الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة حتى انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد د. صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية والإدارات البيطرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة، حيث تم تخصيص أرقام الهواتف (٢٧٤٢٦٩٩٣ - ٢٧٤٢٧٠٥٣) والفاكس ٢٧٤٢٧٠٥٧ لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين. كما تم وضع خطة لحملات مكبرة استعدادًا لعيد الأضحى، حيث تم تقسيم أحياء القاهرة إلى مناطق لتغطية جميع الأحياء ذات الكثافة السكانية، وتكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة خاصة حول المساجد.

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