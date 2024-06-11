الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جاءوا سيرًا على الأقدام.. زيارة فوج ألماني لدير السيدة العذراء بشمالي ألمانيا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زارت مجموعة من ولاية ڤستفاليا شمال نهر الراين، بألمانيا  دير السيدة العذراء، والقديس موريس بهوكستر، ألمانيا، وذلك في إطار التقديس "حسب عادتهم" حيث جاءوا إلى الدير سيرًا على الأقدام، وتقدم هذه المجموعة خدمات مشورة وتوعية للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

و استقبلهم نيافة الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس الدير ورحب بهم، وكانت له جلسة محبة وتعارف معهم.

إيبارشية هولندا تنظم المؤتمر السنوي للشباب

في سياق آخر، ظمت إيبارشية هولندا المؤتمر السنوي للشباب بكافة مراحلهم الدراسية تحت عنوان "الصداقة"، على مدار ثلاثة أيام من السابع وحتى التاسع من الشهر الجاري، في مركز المؤتمرات المسيحي Betteld، بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية.

محاضرة عن الصداقة مع الله وكيف نقويّها

بجانب القداسات الإلهية،  ألقى الأنبا بافلوس أسقف اليونان ثلاث محاضرات عن: "مفهوم الصداقة" و"الصداقة مع الله وكيف نقويّها؟" و"الصداقة مع الآخرين وحدودها" وذلك للشباب من سن19 وحتى 22 سنة.

وقدم الأب الراهب القس يسطس الأنبا أثناسيوس الراهب بدير القديس الأنبا أثناسيوس الرسولي في إنجلترا، ثلاث محاضرات عن: "الخَلق والسقوط" والشهوات الشبابية" و"سر التوبة والاعتراف"، لسن من 15 وحتى 18 سنة، وشارك في المؤتمر 300 شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.

20 شماسا جديدا بكنيسة القديسة دميانة والأنبا أبرآم بـ "الأمل"

في سياق آخر، صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر وكومباوند جاردينيا،القداس الإلهي، أمس، بكنيسة الشهيدة دميانة والقديس الأنبا أبرآم بمدينة الأمل،
وبعد صلاة الصلح رسم نيافته 20 من أبناء الكنيسة، شمامسة برتبة إبصالتس.

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة وعدد من الآباء كهنة القطاع وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد، وعدد كبير من شعب الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الخميس 13 يونيو  الجاري، بعيد الصعود المجيد، وذلك بإقامة صلوات القداسات الإلهية التي يترأسها اساقفة الإيبارشيات المختلفة داخل مصر أو خارجها.

السيدة العذراء الدير إيبارشية هولندا الانبا ارساني الإيبارشية

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