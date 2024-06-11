الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سر تمسك كولر بالتعاقد مع إياد العسقلاني في الميركاتو الصيفي

كولر
كولر

تمسّك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني  للفريق الأول بالأهلي بالتعاقد مع إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

كولر طلب من إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب بضرورة التعاقد مع العسقلاني خلال انتقالات هذا الصيف ويرى أنه أفضل من يوسف أيمن حافظ مدافع الدحيل القطري الذي تطلب إدارة الكرة ضمه.

وكشف مصدر مسئول أن رغبة كولر في النزول بمعدل الأعمار واكتساب العسقلاني خبرات بعد تجربة احترافه جعلته ضمن أولويات المدير الفني للأهلي في الميركاتو الصيفي.

الأهلي يعود للتدريبات اليوم استعداداً لفاركو

من ناحية أخرى، يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة فاركو الجمعة ضمن مبارياته المؤجلة من الدوري.

ومنح كولر اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد خوض المران في اليوم التالي عقب ودية النجوم التي أقيمت على ملعب مختار التتش وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف كهربا.

على صعيد آخر، يغادر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي القاهرة خلال الساعات المقبلة، لاستكمال برنامجه العلاجي الذي تأجل لما يزيد على 8 أشهر، وذلك بعدما قام الخطيب في أكتوبر الماضي بقطع رحلته العلاجية الأخيرة والعودة للقاهرة بعد الأزمة الصحية التي مر بها الراحل الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، ونظرًا لهذه الظروف الصعبة اضطر بيبو إلى البقاء في مصر وعدم تنفيذ برنامجه العلاجي الذي كان يستلزم ابتعاده عن أي ضغوط سواء نفسية أو مرتبطة بالعمل، وفقًا لتعليمات الأطباء لمدة لا تقل عن 6 أشهر، لكنه تحامل على نفسه وفضّل الاستمرار في ممارسة مهام عمله داخل النادي وبعدما تلقى رئيس الأهلي مؤخرًا العديد من التحذيرات من قبل الطبيب المعالج، قام بإجراء بعض الفحوصات التي أكدت نتيجتها حاجته الماسة إلى ضرورة السفر بشكل عاجل، لاستكمال برنامجه العلاجي والبقاء في الخارج تحت الإشراف الطبي.

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