هل يجوز شراء لحم بدل الأضحيه في عيد الأضحى 2024.. الأضحيه واجب على كل مسلم في عيد الأضحى، حيث يكون للمضحى نصيب منها والنصيب الآخر للفقراء والمساكين، ومع ارتفاع أسعار الأضاحي تساءل البعض هل يمكن شراء اللحم والتضحية به بدلًا من الأضحية، أو يجوز التصدق بالمال بدلًا من الاضحية، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي وفق دار الافتاء المصرية.

هل يجوز شراء لحمه وتوزيعها بدل الأضحية

وفق دار الافتاء المصرية فإنه لا يجوز شراء لحمه وتوزيعها بدل الاضحيه، ورغم أن هذا التصرف صدقة تؤجر عليه ولكن لا يجزء عن الاضحية، لأن الأصل في الاضحية إراقة الدم، و إنه لا يجزئ في الأضحية أو العقيقة إلا الذبح سواء ذبحها المسلم بنفسه أو وكل غيره في ذبحها كالجزار، وأما شراء اللحم من الجزار فلا يجزئ في الأضحية.

وأوضح الشيخ محمود شلبي، عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، إنه لا يجوز شراء لحم من الجزار، وأن ينوى أن يضحي به المسلم، لأن الاضحيه نسك لابد فيها من النية عند الذبح، واللحم الموجود عن الجزار لا تصحبه هذه النية. ويوضح أن الأضحية سُنة مُستحبة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.

هل يجوز التصدق بالمال بدلا من الاضحيه؟

التصدق بالمال بدلا من الاضحيه غير جائز شرعًا فقالت دار الإفتاء، بأن التصدق بالمال بدلا من الاضحيه غير جايز، ولم يجيزه أيًا من الائمة الأربعة، وهذا التصرف مع الأيام سيؤدي إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية، والإخلال بالتعبد بها، وبالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في فِعلها، والإخلال بحكمة تشريعها.