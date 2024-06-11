الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز شراء لحم بدل الأضحيه في عيد الأضحى 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هل يجوز شراء لحم بدل الأضحيه في عيد الأضحى 2024.. الأضحيه واجب على كل مسلم  في عيد الأضحى، حيث يكون للمضحى نصيب منها والنصيب الآخر للفقراء والمساكين، ومع ارتفاع أسعار الأضاحي تساءل البعض هل يمكن شراء اللحم والتضحية به بدلًا من الأضحية، أو يجوز التصدق بالمال بدلًا من الاضحية، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي وفق دار الافتاء المصرية.

هل يجوز شراء لحمه وتوزيعها بدل الأضحية

وفق دار الافتاء المصرية فإنه لا يجوز شراء لحمه وتوزيعها بدل الاضحيه، ورغم أن هذا التصرف صدقة تؤجر عليه ولكن لا يجزء عن الاضحية، لأن الأصل في الاضحية إراقة الدم،  و إنه لا يجزئ في الأضحية أو العقيقة إلا الذبح سواء ذبحها المسلم بنفسه أو وكل غيره في ذبحها كالجزار، وأما شراء اللحم من الجزار فلا يجزئ في الأضحية.

وأوضح  الشيخ محمود شلبي، عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، إنه لا يجوز شراء لحم من الجزار، وأن ينوى أن يضحي به المسلم، لأن الاضحيه نسك لابد فيها من النية عند الذبح، واللحم الموجود عن الجزار لا تصحبه هذه النية. ويوضح أن الأضحية سُنة مُستحبة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.

موعد وقفة عرفات 2024 وأفضل دعاء في اليوم التاسع من ذي الحجة

تاريخ يوم عرفة 2024 وأهم الأعمال فيه للحجاج

هل يجوز التصدق بالمال بدلا من الاضحيه؟

التصدق بالمال بدلا من الاضحيه  غير جائز شرعًا فقالت دار الإفتاء، بأن التصدق بالمال بدلا من الاضحيه غير جايز، ولم يجيزه أيًا من الائمة الأربعة، وهذا التصرف مع الأيام سيؤدي إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية، والإخلال بالتعبد بها، وبالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في فِعلها، والإخلال بحكمة تشريعها.

txt

وزارة العمل تعلن عدد أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

txt

أول أيام عيد الأضحى 2024 ورسائل تهنئة بالعيد الكبير

الاضحية عيد الأضحى شراء لحمه وتوزيعها بدل الأضحية التصدق بالمال بدلا من الاضحيه الأئمة الاربعة

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة