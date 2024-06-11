ضبط المتهمين بغش الأدوية البيطرية فى مدينة 6 أكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 3 أشخاص، متهمين بغش الأدوية البيطرية، وإعادة تعبئة الأدوية منتهية الصلاحية وطرحها للبيع، وضبط بحوزتهم كمية من الأدوية ومبلغ مالي، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط 3 أشخاص في غش الأدوية البيطرية، وإعادة طرحها للبيع.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمون يعيدون تعبئة الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية، وتخزينها بمخزن تابع لهم، ثم إعادة طرحها للبيع.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزتهم كمية من الأدوية، ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.