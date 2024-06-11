الرئيس السيسى يدعو دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ثمّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعترافات دول وحكومات إسبانيا، أيرلندا، النرويج، وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية.

الرئيس السيسى

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة والتي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "أدعو باقي دول العالم إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والوقوف مع الجانب الصحيح من التاريخ جانب العدل والسلام والأمن والأمل".

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.