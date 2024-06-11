الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات

جريدة الدستور

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات، والذى يأتى فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأسلحة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشرح مفصل من رئيس أركان المدرعات، تضمن آليات العمل داخل الورش الرئيسية للمدرعات، وإجراءات الصيانة وتقديم الدعم الفنى بالاستفادة من التطور التكنولوجى بمنظومات التأمين الفنى الحديثة، أعقبه المرور على عدد من الأقسام المختلفة داخل الورش بما يتناسب مع طبيعة المهام التى تكلف بها الوحدات التخصصية للقوات المسلحة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، لرجال المدرعات لما يبذلونه من جهود لأداء المهام المكلفين بها، مؤكدًا أن القوات المسلحة حريصة على المضى قدمًا فى تنفيذ خطط التطوير والتحديث وفقا لأحدث منظومات القتال والتأمين الإدارى والفنى لمواكبة التطور التكنولوجى المتلاحق وتطبيقاته فى المجالات العسكرية.

كما تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، بحضور اللواء أ ح مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث استمع لشرح تفصيلى، تناول جهود الشركة فى إنتاج الأنظمة الفنية المختلفة التى تخدم القطاعين المدنى والعسكرى.

وحضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.

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