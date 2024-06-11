الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها الشديدة إزاء عدد الشهداء جراء العدوان على النصيرات

مجزرة النصيرات
مجزرة النصيرات

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن صدمتها الشديدة إزاء عدد الشهداء المدنيين في العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جيريمي لورانس، في تصريحات صحفية من جنيف، إن كل هذه الأفعال يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، مضيفا أن الأمر متروك للمحاكم لتحديد ما إذا كانت هذه هي الحال.

txt

باحث لـ"مساء DMC": أمريكا شريك إسرائيل فى مجزرة مخيم النصيرات

وأوضح "لورانس" أن الطريقة التي نفذت بها عملية تحرير المحتجزين في منطقة مماثلة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات جدية حول احترام القوات الإسرائيلية مبادئ التمييز والتناسب والحذر، وفق ما تنص عليه قوانين الحرب.

وتابع لورانس: "نشعر بصدمة شديدة إزاء عدد الشهداء المدنيين في العملية الإسرائيلية، نهاية الأسبوع، في مخيم النصيرات لتأمين إطلاق سراح أربعة محتجزين".

الهلال الأحمر الفلسطينى: استخدام الاحتلال سيارة إسعاف لتنفيذ مجزرة النصيرات جريمة حرب

وسبق وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف في تنفيذ مجزرة النصيرات جريمة حرب.

وطالبت "الهلال الأحمر الفلسطيني"، المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جريمة النصيرات وردعه عن ارتكاب مجازر جديدة، مشيرة إلى أنها تنسق مع كل الهيئات الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة.

وتابعت: "نحتاج لمساحة آمنة لضمان استمرار خدماتنا الإنسانية في غزة، ولن نقبل باستهداف طواقمنا".

كما شددت "الهلال الأحمر الفلسطيني" على أن استخدام الاحتلال شاحنة مساعدات لتنفيذ جرائمه يفقد الثقة في هيئات الإغاثة، موضحة أن التحدي الأكبر هو استمرار إغلاق معبر رفح البري منذ شهر وتوقف تدفق المساعدات والوقود.

وأضافت أن هناك شحًا شديدًا في الوقود، ومخزون المساعدات الإنسانية أوشك على الانتهاء.

الامم المتحدة مخيم النصيرات قطاع غزة العدوان الإسرائيلى جرائم حرب

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة