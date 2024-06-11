الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها الشديدة إزاء عدد الشهداء جراء العدوان على النصيرات

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن صدمتها الشديدة إزاء عدد الشهداء المدنيين في العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جيريمي لورانس، في تصريحات صحفية من جنيف، إن كل هذه الأفعال يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، مضيفا أن الأمر متروك للمحاكم لتحديد ما إذا كانت هذه هي الحال.

وأوضح "لورانس" أن الطريقة التي نفذت بها عملية تحرير المحتجزين في منطقة مماثلة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات جدية حول احترام القوات الإسرائيلية مبادئ التمييز والتناسب والحذر، وفق ما تنص عليه قوانين الحرب.

وتابع لورانس: "نشعر بصدمة شديدة إزاء عدد الشهداء المدنيين في العملية الإسرائيلية، نهاية الأسبوع، في مخيم النصيرات لتأمين إطلاق سراح أربعة محتجزين".

الهلال الأحمر الفلسطينى: استخدام الاحتلال سيارة إسعاف لتنفيذ مجزرة النصيرات جريمة حرب

وسبق وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف في تنفيذ مجزرة النصيرات جريمة حرب.

وطالبت "الهلال الأحمر الفلسطيني"، المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جريمة النصيرات وردعه عن ارتكاب مجازر جديدة، مشيرة إلى أنها تنسق مع كل الهيئات الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة.

وتابعت: "نحتاج لمساحة آمنة لضمان استمرار خدماتنا الإنسانية في غزة، ولن نقبل باستهداف طواقمنا".

كما شددت "الهلال الأحمر الفلسطيني" على أن استخدام الاحتلال شاحنة مساعدات لتنفيذ جرائمه يفقد الثقة في هيئات الإغاثة، موضحة أن التحدي الأكبر هو استمرار إغلاق معبر رفح البري منذ شهر وتوقف تدفق المساعدات والوقود.

وأضافت أن هناك شحًا شديدًا في الوقود، ومخزون المساعدات الإنسانية أوشك على الانتهاء.