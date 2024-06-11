الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز

جوتيرش: الحل في غزة يجب ان يكون حل سياسيًا وليس بالحرب والقتل للمدنيين

جريدة الدستور

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، إن الحل في غزة يجب ان يكون حل سياسيًا وليس بالحرب والقتل للمدنيين.

يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية، للقطاع المنكوب

وأضاف "جوتيرش"، خلال كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة ونقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية، للقطاع المنكوب.

وأشار أن وكالة أونروا، من المنظمات الهامة التي تساهم في تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، من أجل تخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني.

ونوه إلى أننا نثمن جهود التنسيق لإيصال المساعدات إلى غزة وفق القرار الدولي 2720، كما نثمن جهود مصر والأردن لدورهم في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

جوتيرش المساعدات الإنسانية غزة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش القاهرة الإخبارية أنطونيو جوتيرش

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