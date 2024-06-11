الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باقي كام يوم على عيد الأضحى 2024

عيد الأضحى - صورة
عيد الأضحى - صورة تعبيرية

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد حلول عيد الأضحى المبارك، الذي تسبقه وقفة عرفات، وزاد البحث خلال الساعات الأخيرة عبر محرك البحث جوجل، عن عدد الأيام المبتقية على حلول عيد الأضحى المبارك، تمهيدًا للاستعداد له بذبح الأضاحي وإطعام الفقراء والمساكين، ويقدم الدستور في التقرير التالي الإجابة على سؤال كم باقي على عيد الأضحى 2024.

وزارة العمل تعلن عدد أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

باقي كام يوم على عيد الاضحي 2024

يحل علينا عيد الأضحى المبارك وفقًا للحسابات الفلكية يوم الأحد الموافق 16 يونيو، وبالتالي فإنه يتبقى 5 أيام على موعد العيد، و4 أيام على وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو.

إجازة عيد الأضحى 2024

من المقرر ان يعلن مجلس الوزراء تفاصيل إجازة عيد الأضحى:

إجازة يوم عرفة 2024 يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024.

- أول أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024.

- ثاني أيام عيد الأضحى 1445 يوم الإثنين، الموافق 17 يونيو 2024.

- ثالث أيام عيد الأضحى 1445 يوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو 2023.

- رابع أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأربعاء، الموافق 19 يونيو 2024.

أدعية دخول شهر ذي الحجة

اللهم بارك لنا في تلك الأيام وارزقنا النصيب الأوفر منها.

اللهم اكتبنا في قوافل الذين غفرت لهم ذنبوبهم وعفوت عنهم سيئاتهم.

ربي اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري كله.

ربي اغفر لي ما أنت أعلن به مني.

اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجَالِ

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