رئيس جامعة بني سويف يفتتح معرض بيع اللحوم والمواد الغذائية بمناسبة عيد الأضحى 

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، معرض بيع اللحوم والمواد الغذائية والذي نظمه مركز الإنتاج والخدمات الطلابية أمام كلية الحقوق بالحرم الجامعي بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة الدكتورة نرمين عاطف مدير المركز.

وتجول رئيس الجامعة داخل المعرض للاطمئنان على المنتجات المعروضة به وجودتها، مطالبًا بإقامة تلك المعارض من حين للآخر لتلبية احتياجات كافة العاملين داخل الجامعة في ضوء اتباع وتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية، موضحًا أن المعرض يشمل منتجات اللحوم بكافة أنواعها وبعض من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

ولفت إلى أن المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية على منسوبي الجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة من خلال هذا المنفذ على توفير اللحوم البلدي واللحوم المجمدة وعدد من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وتشمل الأرز والسكر والمكرونة والزيوت والدقيق والبقوليات.

اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والدكتورة حنان الروبي مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع باعتماد جدول الامتحانات دور( تسجيل مارس 2024 – امتحانات يوليو) على أن تبدأ الامتحانات 6 يوليو، واعتماد تشكيل كنترولات الامتحانات برنامج الزراعة والتجارة ورياض الأطفال، كما استعرض تقريرا بشأن عدد من الطلاب الخريجين.

واستعرض رئيس الجامعة إنجازات المركز موضحًا أن الإنجازات شملت تفعيل برنامج كلية الزراعة بالشراكة مع جامعة عين شمس، والموافقة على تفعيل برنامج تكنولوجيا التعليم بالشراكة مع جامعة المنيا، واستقطاب برامج جديدة أبرزها برنامج الإعاقة العقلية والدبلوم المهني جيوماتركس بكلية الآداب، والموافقة على تفعيل برنامج الدبلوم المهني في التخصصات الإعلام الإلكتروني وعلم الخرائط وإعداد معلمي العربية لغير الناطقين بها والعلوم اللغوية، بالإضافة إلى تنفيذ التدريب الميداني لبرنامج رياض الأطفال.