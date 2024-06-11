الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العائد" و"الضوء الكابي" ضمن 4 إصدارات جديدة لقصور الثقافة

غلاف أحد الكتب
غلاف أحد الكتب

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، أربعة أعمال إبداعية متنوعة بين الرواية والمجموعة القصصية وديوان شعر العامية والفصحى، عن فرع ثقافة المنوفية، وضمن إصدارات النشر بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وهم رواية العاد، والمجموعة القصصية الضوء الكابي، وديوان تسرق من وجع الفؤاد اغنية، وديوان لبلابة عاشقة السور.

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العائد

ومن الأعمال الصادرة رواية "العائد" للكاتبة راندة مدين، ومن أجوائها: "على ضفة أحد الأنهار الأندلسية، وسط المزارع الواسعة والأشجار المحملة بالثمار، في بداية موسم الحصاد، انهمك الفلاحون في جمع المحصول ووضعه في أكياس، والبعض تم تجهيزه في أقفاص لتحميلها على عربات خشبية لنقلها للسوق في صباح الغد. مالت الشمس للمغيب، واستعد الجميع لحزم أمتعتهم وإعادة ماشيتهم للحظائر، نظر أحد المزارعين للحقول من حوله ثم قال في سعادة: الحمد لله الذي نجانا مما أصيب به معظم مدن الأندلس".

الضوء الكابي

وصدر عن الفرع المجموعة القصصية "الضوء الكابي" للكاتبة نبيلة غنيم، وتحوي المجموعة 65 قصة، منها "منجم الأسرار، شبح الظلام، عقد اتفاق، الصديقات، معطف أبى، أشواك الورد، كوابيس"، ومن قصة "ليلة مرعبة": "الليل الساكن في قلبي يرسم في أفقي خيالات مرعبة، يتصاعد الرعب في نفسي حينما يتصاعد خوار الجثمان المسجى إلى جواري، تتوتر أطرافي وأشعر بهبات ثلجية تجتاحني يتجمد جسدي على إثرها، تحالف جحفل من أعدائي على تعذيبي "الوحدة والبرودة والرتابة والهم" أحاول إهمالهم والتغاضي عن تجمعهم الإرهابي".

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"قصور الثقافة بالبحيرة" تطرح 3 دواوين شعرية جديدة

ديوان تسرق من وجع الفؤاد أغنية

وصدر ديوان فصحى بعنوان "تسرق من وجع الفؤاد أغنية"، للشاعر ياسر ياسمين، ويضم 32 قصيدة، منها "يا عراب، بيان حالم، حين تفك ضفائرها، أنا وأنت وسفينة نوح، يا دفتر الدار"، وقصيدة "غيم المسافر":

هذا مقامك لم يزل في القلب
ما رحل الأريج وما به عطل
فاركض بعطرك واغتسل
يا أيها المطر المسافر في دمي
هل تقرأ الغيمات ما:
قالت قلوب العاشقين المانحين حنينهم
أسرارهم 
افتح فؤادك لفراشة في الروض عانقها الشذى
يا أيها العطر المسافر لم تزل تلك الغيوم على القلوب الواجفات

لبلابة عاشقة السور

كما صدر ديوان شعر عامية "لبلابة عاشقة السور"،  للشاعر حمدى الشبراوي، ويأتي الديوان في 38 قصيدة، منها "امسح دمعك بايدك، شخابيط، وكلنا بنحلم، مشاهير في دنيا الرقص، أصحاب القرار، مجهول"، ومن قصيدة "بلاد الله لا خلق الله" نقرأ:

مشقوق يا ضي القمر
على قلب ضاع منك
خانوك في ساعة سفر
سرقوا الوتر منك
مجنونة يا كلمتي
لو تمشي سطر بسطر
أنا اللي شلتك على كتافي
زمان هجیت ناديت بلاد الله
لا خلق الله
يمكن ألاقيني بردان في عز الدفا 
بحلم تضميني يا ململمة جرحنا

وكانت هيئة قصور الثقافة قد أصدرت مؤخرا ستة أعمال إبداعية متنوعة عن فرع ثقافة الإسكندرية، وضمن إصدارات النشر بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وهي "العشق على مرأى الموت" للروائي محمد محمود الفخراني، ديوان  "ما زال وسط القلب متسع لسكين جديد"، للشاعر محمد مخيمر، ديوان  "زوروني كل سنة مرة" للشاعر حامد السحرتي، ديوان "جواهرجية"،  للشاعرة سهر الطيب، مسرحية "حديقة ابن عقيل" للكاتبة جهاد سالم، والمجموعة القصصية "سيد الأسرار" للكاتبة والقاصة صابرين الصباغ.

كما صدر ثلاثة دواوين شعرية جديدة عن قصور الثقافة بالبحيرة، وهي ديوان "بلاّح"، للشاعر جابر خليفة، وديوان "آنست نارا" للشاعرة ناهد مصطفى، وديوان "الصلوات المحمدية"، للشاعر بديع عليوة.

غلاف أحد الكتب
غلاف أحد الكتب
غلاف أحد الكتب
غلاف أحد الكتب
غلاف أحد الكتب
غلاف أحد الكتب
غلاف أحد الكتب
غلاف أحد الكتب
العائد الضوء الكابي تسرق من وجع الفؤاد أغنية لبلابة عاشقة السور قصور الثقافة رواية المجموعة القصصية

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