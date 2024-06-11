الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف موعد ظهور نتيجة الكليات

جريدة الدستور

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء،  جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

واستهل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال المجلس بالتأكيد على حسن سير أعمال الامتحانات لمرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024، وسرعة الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد حتى يمكن إعلان النتيجة في أقرب وقت.

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وكيل تعليم كفر الشيخ: انتظام سير العملية التعليمية في اللجان ولا معوقات

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ عمداء الكليات بضرورة العمل على إبرام بروتوكولات تعاون مع قطاع الصناعة لتدريب طلبة الجامعة، وربط البرامج الدراسية الجديدة بسوق العمل واحتياجاته.

زيادة أعداد القوافل التنموية الشاملة

وأكد الدكتور عبد الرازاق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، علي زيادة أعداد القوافل التنموية الشاملة التي تطلقها الجامعة في إطار تلبية احتياجات الأماكن الأكثر احتياجًا والعمل على تسخير كل الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات، واستمرار تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية لمختلف القضايا الصحية والمجتمعية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية، وتكثيف الجهود المبذولة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

- تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية الحديثة بالكليات 

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية والمعامل البحثية بكليات ووحدات الجامعة المختلفة، ودعوة السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين للمشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في إطار تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة.

كما وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، مجلس عمداء كليات الجامعة، بضرورة العمل على تعزيز التصنيف الدولي للجامعة والذي يبرز تميزها الأكاديمي البحثي والتعليمي، ومواصلة بذل الجهود لتحقيق الاعتماد البرامجي والمؤسسي، ودعوة  أعضاء هيئة التدريس للتقدم لرئاسة وعضوية اللجان العلمية الدائمة.

تصحيح ورصد كليات كفر الشيخ نتيجة كليات جامعة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

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