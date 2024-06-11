جامعة سوهاج تمنع بيع تذاكر حفلات التخرج داخلها

أصدرت جامعة سوهاج أمر إداري بمنع بيع تذاكر حفلات التخرج داخل الجامعة، نظرًا لما ورد لإدارة الجامعة من ظاهرة بيع تذاكر حفلات التخرج بمبالغ مالية، وحرصاً منها على تعزيز الممارسات السليمة والمحافظة على قواعد وقوانين الجامعة. كما ذكرت إدارة الجامعة أنها تنسق مع قطاع شؤون التعليم والطلاب حفل التخرج لجميع الطلاب بكليات الجامعة مجانًا، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد المخالفين.

من ناحية أخرى، قام الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بتكريم 377 طالب وطالبة من المتميزين في الأنشطة الطلابية والحاصلين على 212 مركز متقدم على صعيد المسابقات، وذلك خلال احتفالية ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2023/2024، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر ورئيس اللجنة المنظمة للحفل، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وانتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني ومسؤول لجنة تنظيم الحفل، إلى جانب نخبة من عمداء الكليات ووكلائها، مديري العموم، ومسؤولي إدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم.

في بداية كلمته، أشاد رئيس الجامعة بالمستوى والموهبة التي أظهرها الطلاب طوال العام وعلى مدار المشاركات الداخلية والخارجية، وبما حققوه من ميداليات. كما أشاد بالطلاب القادرين بخلافاتهم والمراكز المتقدمة التي حققوها على مستوى الجامعات المصرية. وأكد على حرص الجامعة على تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي تساهم في النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وكذلك دعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم الذهنية والعملية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية.