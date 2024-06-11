مقتطفات مبهجة لأشهر الأوبرات الإيطالية علي المسرح الصغير الجمعة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا بعنوان "أمسية مبهجة من الأوبرات الإيطالية" لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفني للفرقة الدكتورة داليا فاروق، وبمصاحبة صوليست البيانو مينا حنا، ومن إخراج رانيا جمال، وذلك مساء الجمعة المقبل الموافق ١٤ يونيو، على المسرح الصغير.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن خطط الثقافة المصرية لعرض مختلف ألوان الفنون الجادة والراقية.

ويتضمن برنامج الحفل مقتطفات من الأغاني الفردية والثنائيات والمشاهد الكوميدية لأشهر الأوبرات الإيطالية منها "زواج فيجارو ودون جيوفاني لموتسارت، حلاق إشبيلية لروسيني ودون باسكوال وأكسير الحب لدونيزيتي.

أداء نجوم الفرقة وهم "السوبرانو رشا طلعت وسلمى الجبالى - الباريتون إلهامي أمين وعزت غانم وخالد سمير - المتزوسوبرانو ليلي إبراهيم - التينور إبراهيم ناجي".