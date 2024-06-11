الثقة تجمعهم والعلاقة الحميمة تفرقهم.. ما مدى التوافق بين الحمل والجدي؟

يعتبر برج الحمل والجدي من الأبراج الصعبة في بعض الأمور والسهلة في أمور أخرى، تجد أن برجي الحمل والجدي يتفقان في الثقة فهما من الأبراج التى تثق في بعضها البعض، ويختلفان في العلاقة العاطفية أو الحميمة على وجه التحديد فأحد الأطراف لديها الرغبة شديدة والآخر ضعيفة.

ووفقا لموقع “zodiacsign” ستؤدي علاقتهما إلى انعدام الرغبة الجنسية، والشعور المتبادل بعدم الكفاءة أو حتى العجز الجنسي لدى أحد الطرفين أو كليهما، مع مرور الوقت يمكن لشريك برج الحمل أن يحقق نوعًا من الحالة المتوازنة التي يكون فيها راضيًا جنسيًا وتلبية احتياجاته الغريزية، لسوء الحظ، سيفقد شريك الجدي طاقته وحاجته إلى المشاركة في هذا النوع من السلوك الجنسي بحلول ذلك الوقت، وهذا سيؤدي في النهاية إلى انفصالهما، فلا يوجد شيء سهل أو سهل مع هذين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمور الحميمة.

برج الحمل والجدي الثقة

نظرًا لأنهما في حالة متطرفة ومن نوع "كل شيء أو لا شيء"، سيكون من السهل عليهما أن يثقوا ببعضهما البعض. حتى لو كان لديهم سوء فهم عميق في مجالات أخرى من علاقتهم، فإنهم نادرًا ما يخونون ثقة بعضهم البعض، هذا شيء سوف يعتبرونه أمرًا مفروغًا منه بسهولة، لأنه عندما يكونون معًا، يبدو أنهم يفقدون الوعي بالأشياء التي يجب الاعتزاز بها بينهم. يجب أن يكون لدى أحدهما القدرة على تذكير الآخر من وقت لآخر بالصفات التي تتضمنها رباطهما.

برج الحمل والجدي التواصل والفكر

نادرًا ما يسمح شريك برج الجدي لشريكه المندفع ومن وجهة نظره حتى شريك برج الحمل الغبي بأن يكون له آرائه الخاصة ويقدرها على أنها مفيدة أو عملية، على الرغم من أنهم سيحترمون بالتأكيد مبادرتهم ومستوى طاقتهم، إلا أن سلوك برج الحمل المتبقي غير مقبول في معظم الأمور. وبما أن برج الجدي قد وضع أقدامه على الأرض وقادر على قياس الوضع بعقلانية، فسوف يتمسك برأيه الهادئ حول افتقار شريكه إلى اللباقة والتحمل أو حتى حماقته.

من ناحية أخرى، لن يتحلى برج الحمل بالصبر على شريكه في برج الجدي. سوف يبدون مملين وكأنهم يريدون فقط أن يكون الأشخاص في حياتهم مفيدًا. وهذا سيعزى إلى أنانيتهم ​​وقلة العاطفة والقلب.

عواطف برج الحمل والجدي

مشكلتهم ليست في الواقع قلة المشاعر تجاه بعضهم البعض (على الرغم من أنه يمكنك بسهولة المساهمة بمشاكلهم في الإعاقة العاطفية بالنظر إلى طبيعة المريخ/زحل)، ولكن عدم فهم وقبول بعضهم البعض. غالبًا ما يكونون عنيدين وضيقي الأفق لدرجة أنهم لا يرون أن هناك شيئًا مختلفًا عما يتناسب مع حدودهم من الخصائص الشخصية المحتملة.

قيم برج الحمل والجدي

إذا كان برج الحمل يقدر قدرة شخص ما على التحمل ودفع نفسه فوق كل الحواجز الشخصية المحتملة، فهذا لا يعني أنه مستعد ليصبح هذا الشخص، أو لديه القدرة على أن يكون كذلك. وبالمثل، قد يقدّر برج الجدي السرعة والتركيز لدى بعض الأشخاص، لكن هذا لا يعني أنهم سيعرضون عمقهم أو اهتمامهم بالتفاصيل للخطر لمجرد أن يكونوا أسرع، أو يتركون الاحتياجات النفسية العميقة دون الاهتمام فقط لمواصلة التركيز على هدف ما.

الأنشطة المشتركة بين برج الحمل والجدي

يمكنهم بسهولة العثور على الأنشطة التي يحبونها عندما تتضمن الحركة البدنية. يحتاج كلاهما إلى الاهتمام بجسديهما وعاداتهما اليومية، لذلك سيكون من الجيد لهما ممارسة نفس النشاط البدني كل يوم وفي نفس الوقت معًا. بهذه الطريقة سوف يحفزون بعضهم البعض - سوف يرفع برج الحمل طاقة الجدي وسيمنح الجدي القدرة على التحمل لجهودهم المشتركة. يمكن أن يفعل هذا المعجزات لعلاقتهم بأكملها، لأنهم يستطيعون فهم طبيعة بعضهم البعض بشكل أفضل بكثير من خلال هذا النوع من النشاط الأساسي.