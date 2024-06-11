الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحفظ على 57 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر في الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 33 آلف عبوة سجائر محلية مختلفة الأنواع و24 ألف عبوة سجائر أجنبية مستوردة مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة وبدون فواتير دال على البيع والشراء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية، يفيد بضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته كمية من السجائر المحلية والأجنبية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا.

وبتفتيش المخزن عثر على أكثر من 33 آلف عبوة سجائر محلية مختلفة الأنواع و24 ألف عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا، غير مصرح بتداولها داخل الأسواق المصرية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 10200 سيجارة مستوردة مجهولة المصدر وبدون فواتير دال على البيع والشراء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحبي المضبوطات على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية على قطاع أسواق السجائر وتجار الدخان لضبط المخالفات.

أسفرت الحملة عن ضبط سجائر محلية بدون فواتير وحيازة سجائر أجنبية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها داخل الأسواق المصرية 510 علب سجائر مستوردة مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على البيع والشراء بإجمالي 10200 سجارة، عبارة عن 300 علبة سجائر محلية بدون فواتير، و210 علب سجائر أجنبية مجهولة المصدر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات، والتى قررت التحفظ علي المضبوطات وحجز صاحب المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

السجائر المحلية والأجنبية مجهولة المصدر بالاسكندرية النيابة العامة

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