الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي: التواصل مع الشركات السعودية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة

أكد ناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، استمرار التواصل بين اللجنة وغرفة شركات السياحة مع الشركات السعودية، استعداداً لموسم الحج وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة، وضمان نجاح الموسم وأداء الفريضة بسهولة ويسر. وأشار إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع مراكز الخدمة الميدانية للحجيج بكافة المستويات، خاصة المنوط بها خدمة حجاج السياحة لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالحج السياحي. كما تم شرح كافة الخدمات التي ستقدم لحجاج السياحة هذا العام.

 

أركان الحج بالترتيب وواجباته وأنواع النسك والمواقيت المكانية للإحرام


وأضاف تركي أنه تم وضع خطة للطوارئ تشمل آليات سريعة ومحددة للتدخل الفوري في الحالات الطارئة لحل المشاكل في أسرع وقت سواء في المخيمات أو التغذية، وتم الاتفاق على تشكيل لجان ميدانية مشتركة ما بين غرفة شركات السياحة وشركة رحلات ومنافع السعودية لاستلام الخيام ومراجعة شاملة لكافة تجهيزاتها وخدماتها.

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