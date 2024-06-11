محافظ مطروح: التعاون مع وزارة الصحة لتطوير مستشفى مطروح العام

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه يتم التعاون مع وزارة الصحة لتطوير مستشفى مطروح العام، بما في ذلك مركز قسطرة القلب في مطروح، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه، لكي يتماشى مع المعايير المطلوبة لانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وسيتم أيضًا إحلال وتجديد المباني الإدارية بإضافة خمس مبانٍ داخل المستشفى، بالإضافة إلى توسيع المستشفى وضم موقع مرفق الإسعاف المجاور لضمه إلى الخدمة كجزء من أعمال تطوير المستشفى العام.

إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية



وأضاف محافظ مطروح أنه تمت الموافقة على إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية في مطروح، وذلك بشارع علي حميدة في منطقة علم الروم. كما سيتم تطوير مستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ، وتشغيلها في الجراحات العامة وجراحات العظام بعد دعمها بالكوادر البشرية من القطاع العلاجي بوزارة الصحة، وإضافة وحدة غسيل كلوي متميزة بالمستشفى، مع إنشاء سكن للأطباء في محيط المستشفى. تم اعتماد الرسومات الهندسية بعد العرض على الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال ٦ أشهر.

_مستشفيات الصدر والحميات

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تمت مناقشة دخول مستشفيات الصدر والحميات بمرسي مطروح للخدمة، وتجهيزها وتأثيثها قبل منتصف شهر يوليو المقبل، مع دعم مالي من محافظة مطروح بمبلغ نحو ٦ مليون جنيه لشراء تنك أوكسجين لخدمة المستشفيتين.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تطوير مستشفيات السلوم وبراني والنجيلة والعلمين لمطابقة الكود، تمهيداً لانضمامها للتأمين الصحي الشامل، وتمت الموافقة على إنشاء مستشفى سيوة المركزي سريع التجهيز على مساحة 10000 متر، حيث ستستغرق ٦ أشهر فقط من بدء التنفيذ لتقديم مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي الواحة وزوارها.

إنشاء مكتب صحة حضر



أكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم كذلك الاعتماد على إنشاء مكتب صحي متميز لخدمة مواطني مركز ومدينة الضبعة، وخدمة ما يقرب من 65 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن محافظة مطروح تعد الأولى على مستوى الجمهورية التي تم فيها تطبيق الميكنة لمرضى غسيل الكلى في جميع مستشفيات المحافظة، من الحمام وحتى سيوة، بطاقة 118 ماكينة. وتم عمل تجربة لمريض من خارج المحافظة وكيفية تلقي الخدمة خلال زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خلال زيارته لمستشفى الحمام المركزي، مع التأكيد على أن محافظة مطروح على أتم الاستعداد لاستقبال أي مرضى غسيل كلوي من أبناء المحافظة وزوارها خلال موسم الصيف السياحي.



مد مواسير شبكة المياه وكابلات الكهرباء



من ناحية أخرى، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالاسراع في تمديد مواسير شبكة المياه وكابلات الكهرباء لوحدة 26 (بقرية سيدنا هود)، لافتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة.