السياحة تعلن الطوارئ استعدادا لاكتمال وصول الحجاج وبدء مناسك الحج

أعلنت بعثة الحج السياحي المتواجدة بالأراضي المقدسة حالة الطوارئ القصوى بين أعضائها مع قرب وصول آخر أفواج حجاج الشركات السياحية إلى الأراضي المقدسة واكتمال أعداد حجاج السياحة، وشكلت البعثة لجانًا فرعية تم توزيعها في أماكن إقامة الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى لجان البعثة بالمطارات والمنافذ البرية.

وقامت اللجنة المركزية الرئيسية للبعثة برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بالوزارة ورئيس بعثة الحج السياحي بالتواصل مع كافة الجهات السعودية للاطمئنان على الاستعدادات لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات لأداء الحج، كما تتلقى اللجنة المركزية تقارير على مدار الساعة من جميع اللجان الفرعية بنتائج أعمال تلك اللجان من خلال الربط الآلي بينها جميعا.

وكلفت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، جميع أعضاء البعثة بضرورة التواجد بين الحجاج على مدار الساعة للاطمئنان عليهم والاستجابة لمطالبهم تسهيلا لأدائهم الفريضة، كما طلبت من جميع اللجان الفرعية إخطارها بتقارير على مدار الساعة عن أحوال الحجاج، وطالبت بالتواصل المستمر مع مشرفي شركات السياحة المرافقين للحجاج للوقوف على آخر الاستعدادات لتصعيدهم مع توفير كافة الخدمات المطلوبة خلال التصعيد.



وعقدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي اجتماعا بحضور كل من وائل حفني مدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة وناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة لمناقشة خطة تصعيد الحجاج، وطلبت باستمرار تواصل اللجنة الفنية ولجنة السياحة الدينية مع شركة رحلات ومنافع السعودية التي تعاقدت معها غرفة شركات السياحة بعد فوزها في المناقصة التي طرحتها الغرفة لتقديم الخدمات للحجاج بالمشاعر المقدسة، وضرورة الاطمئنان على تنفيذ الشركة كافة الإجراءات والخدمات المتفق على تنفيذها وكذلك التواصل مع جميع مقدمي الخدمات للحجاج للوقوف علي آخر استعداداتهم لخدمة الحجاج المصريين.



وأكدت رئيس بعثة الحج السياحي أن كافة الجهات أنهت استعداداتها لمناسك الحج من خطة لتصعيد الحجاج ونفرتهم وتسكينهم بالمشاعر المقدسة، وأضافت ان السلطات السعودية تبذل جهدا كبيرا لخدمة الحجاج وضمان سلامتهم خلال أداء فريضة الحج وأشادت بالتعاون الكبير مع السلطات السعودية خلال مناسك الحج.

كما أشادت بالتنسيق والتعاون الكبير بين الجهات المصرية الثلاث المنفذة للحج هذا العام وهي القرعة والسياحة والتضامن لخدمة جميع الحجاج المصريين، وأعربت عن تفاؤلها بنجاح موسم الحج الحالي وتقديم خدمات متميزة لجميع الحجاج المصريين خاصة حجاج السياحة.

وقالت سامية سامي إن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى يتابع أحوال الحجاج على مدار الساعة وكلف البعثة بتقديم تقارير مستمرة عن أحوال الحجاج وبذل أقصي جهد لخدمتهم والعمل على راحتهم حتى انتهاء المناسك.