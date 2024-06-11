خطة صعود مصر إلى نهائيات كأس العالم.. مباريات تضمن التأهل السهل

عقب تعادل منتخب مصر المخيب لآمال جماهيره مع نظيره غينيا بيساو بنتيجة هدف لمثله ضمن منافسات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026، على إستاد 24 سبتمبر بمدينة بيساو العاصمة لم تكن تتمنى مصر نتيجة أمثل من التي تحققت ما بين منتخبي بوركينا فاسو وسيراليون في نفس الجولة على ملعب 26 مارس بمدينة باماكو عاصمة دولة مالي، وهي نتيجة التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل منهما.

مصر ما زالت في الصدارة

بالرغم من التعادل الذي أفقد مصر أول نقطتين لها في المجموعة إلا إنها ما زالت تتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط إذ فازت من قبل في الجولات الثلاث الأولى على منتخبات جيبوتي، وسيراليون، وبوركينا فاسو.

كيف أنقذ تعادل بوركينا فاسو مع سيراليون منتخب مصر؟

وكان من الممكن أن يتضرر موقف مصر في المجموعة في حالة واحدة فقط، وهي إما فوز بوركينا فاسو أو سيراليون.

لأن في هذه الحالة كان رصيد بوركينا فاسو أو سيراليون سيرتفع إلى 7 نقاط، ويقلص الفارق مع مصر إلى 3 نقاط فقط أي يشتد الصراع في الجولات الست المتبقية إذ يزيد عندها الأمل، وترتفع طموحاتها، وتراودها أحلام التأهل عن المجموعة لأنها باتت بالفعل تملك حظوظا.

وبهذين التعادلين يبقى الحال كما هو عليه، وتحتفظ مصر بنفس فارق النقاط إذ تبتعد عن غينيا بيساو التي تحل وصيفه بـ4 نقاط، وعن كل من بوركينا فاسو، وسيراليون اللتان يحتلان المركزان الثالث، والرابع على الترتيب بـ5 نقاط.

مصر أمام إثيوبيا

ولم يتبق على انتهاء مرحلة الذهاب سوى جولة واحدة، وهي الجولة الخامسة، وتلتقي فيها مصر بمنتخب إثيوبيا خارج الأرض، وبالرغم من ذلك تبدو مواجهة سهلة نسبيا، فإثيوبيا لم تتمكن من تحقيق أي انتصار، كما أنها لم تخسر سوى في مباراة واحدة على يد بوركينا فاسو بنتيجة ثلاثية نظيفة في الجولة الثانية على ملعب بن أحمد العابدي بمدينة الجديدة المغربية، وتحتل المركز الخامس قبل الأخير برصيد 3 نقاط جمعتها من 3 تعادلات منها تعادلان سلبيان مع سيراليون، وغينيا بيساو وتعادل إيجابي مع منتخب جيبوتي.

مصر في مرحلة الإياب

وتنتظر مصر في مرحلة الإياب 5 مباريات منها 3 مباريات على ملعبها ضد كل من سيراليون، وإثيوبيا، وغينيا بيساو على الترتيب، وهذه المباريات في المتناول جدا، وتستطيع مصر أن تفوز بها جميعا، فسيراليون سبق أن فازت مصر عليها بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثانية على ملعب سامويل كانيون دو بمدينة مونروفيا عاصمة دولة ليبيريا.

أما المبارتان خارج ملعبها، فأمام كل من جيبوتي، وبوركينا فاسو، فجيبوتي هي الحلقة الأضعف على الاطلاق في المجموعة إذ لم تنجح سوى في حصد نقطة واحدة من التعادل مع إثيوبيا، والفوز عليها شبه مضمون أما بوركينا فاسو، فهي المباراة الأصعب على الإطلاق، وهي المباراة الوحيدة التي يعد الفوز بها ممكنا، ولكنه ليس مضمونا.

كيف تتأهل مصر؟

وتحتاج مصر إلى جمع 15 نقطة أي الانتصار في 5 مباريات من الست المتبقية حتى تحسم أمر تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تنظمها 3 دول هي كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن أقصى نقاط يمكن أن تصل إليها غينيا بيساو المنافس المباشر للفراعنة، هي 24 نقطة.