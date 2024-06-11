"الطريقة الجعفرية" تنعى الشيخ الفاتح قريب الله وتعزى "صوفية السودان"

نعت مشيخة الطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية، اليوم، فضيلة الدكتور الشيخ أبو صالح الشيخ الفاتح الشيخ قريب الله أحد من علماء الدين الإسلامي والتصوف الإسلامي بدولة السودان، حيث يعد الشيخ الراحل أحد شيوخ الطريقة السمانية بدولة السودان.

“الطريقة الجعفرية” تنعى "الفاتح قريب الله"

وقال الشيخ محمد صالح الجعفرى، شيخ الطريقة الجعفرية الأحمدية بمصر والعالم الإسلامى: ننعى بمزيدًا من الآسي والحزن أخونا الدكتور الشيخ أبوصالح الشيخ الفاتح قريب الله، والذى لاقى ربه فى هذه الأيام الطيبة المباركة، ونتقدم بالتعازى لمولانا الشيخ محمد الشيخ حسن الشيخ الفاتح المرشد العام للطريقة السمانية واخوته وللدكتور الشيخ عبدالمحمود الشيخ الفاتح ولأبناءالفقيد وابناء المرحوم الشيخ الطيب الشيخ الفاتح الدكتور الشيخ هاشم ومحمد الشيخ الطيب وكل أسرة وابناء واحفاد شيخنا الجليل الشيخ الفاتح الشيخ قريب الله سائلين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد التصوف الجليل برحمته وأن يجعله من سكان اعالى الجنان.

“الجعفرية” تعزى الشعب السودانى

وتابع " شيخ الطريقة الجعفرية": نتقدم بالتعازى إلى الشعب السودانى وإلى مشايخ الطرق الصوفية بدولة السودان، حيث أن المصاب واحد فأهل التصوف فى مصر والسودان جسدًا واحد لافرق بينهم.

"السمانية".. طريقة صوفية تنتشر فى السودان

والطريقة السمانية، واحدة من الطرق الصوفية ذائعة الصيت في السودان والعالم الإسلامي أجمع، نُسبت هذه الطريقة لمؤسسها محمد بن عبد الكريم السمان (1132هـ/1189هـ) فاشتهرت لذلك باسم الطريقة السمانية.

أشهر من نشر الطريقة السمانية هو أحمد الطيب بن البشير (1155هـ/1239هـ) المدفون بأم مرحي على مسافة 40 كيلو متر شمال أمدرمان بالسودان، ولأثره في الطريقة عُرفت بعده باسم: الطريقة السمانية الطيبية، ومن أبرز خلفاء الطريقة السمانية الطيبية حفيده الشيخ عبد المحمود بن نورالدائم بن أحمد الطيب بن البشير ويعتبر الأستاذ الشيخ عبد المحمود أول من أرخ ووثق للطريقة السمانية في السودان، وبفضل مؤلفاته بقيت سير أعلام الطريق ومؤسيسيها محفوظة تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، وقد ترك الأستاذ نحوا من خمسة وثمانين مؤلفا في مختلف الدراسات من الفقه والتوحيد والنحو والتصوف والحكم والإرشادات.

ومن أبرز خلفاء الطريقة السمانية الطيبية حفيده قريب الله بن أبي صالح، المُجاز من ابن عمه الشيخ عبد المحمود بن نور الدائم، ولدوره التجديدي عُرفت الطريقة بعده باسم: الطريقة السمانية الطيبية القريبية.