هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة، لمعرفة درجات الرأفة التي يمكن للطلاب الحصول عليها فى حالة الاحتياج اليها.

وتعد درجات الرأفة هى تغيير لحالة الطالب من راسب لدور ثاني، أو من دور ثاني لناجح، بشرط أن تضاف درجات الرأفة للطالب، في حالة الأستفادة منها فى تغيير حالته من راسب لدور ثان أو دور ثان لناجح بالدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 2024، وتحسب درجات الرأفة بواقع 10%، من المجموع الكلي لدرجة كل مادة.

تفاصيل الحصول على درجات الرأفة

"الدستور" ينشر فى التقرير التالي درجة الرأفة على حسب مجموع كل مادة، كما يلي:

- اللغة العربية الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة، يحق للطالب 8 درجات رأفة.

- اللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكلية للمادة من 50 درجة، يحق للطالب 5 درجات رأفة.

- اللغة الأجنبية الثانية الدرجة الكلية للمادة من 50 درجة، يحق للطالب 5 درجات رأفة.

- التاريخ الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة.

- علم النفس والاجتماع الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة.

- الجغرافيا الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة.

- الفلسفة والمنطق الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة.

- الكيمياء الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأف.

- الجيولوجيا الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة.

- التفاضل والتكامل الدرجة الكلية للمادة من 30، يحق للطالب 3 درجات رأفة.

- الاستاتيكا الدرجة الكلية للمادة من 30، يحق للطالب 3 درجات رأفة.

- الفيزياء الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة.

- الأحياء الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة.

_ الديناميكا الدرجة الكلية للمادة من 30، يحق للطالب 3 درجات رأفة.

- الجبر والهندسة الفراغية الدرجة الكلية للمادة من 30، يحق للطالب 3 درجات رأفة.