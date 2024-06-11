"صحة سوهاج" ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية خلال إجازة عيد الأضحى

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج،عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج وذلك بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

خطة تأمين طبي شامل خلال احتفالات عيد الأضحى

كما أشار "محروس" أن هناك خطة تأمين طبي شامل خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك وذلك حرص علي صحة وسلامة المواطنين

وتقديم الخدمات الطبية لهم خلال مدة الإجازات وأضاف أن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وتكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي.

وأكد توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية،وتوافر أرصدة أكياس الدم من الفصائل المختلفة وجاهزية سيارات الإسعاف وانتشارها.

توجيه الفرق الوقائية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية

وأشار أيضا إلى توجيه الفرق الوقائية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية والسلع واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصا على سلامة المواطنين.