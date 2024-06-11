الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا يعلن فتح 13 مجزرا لاستقبال الأضاحي وذبحها مجانا

محافظة قنا
محافظة قنا

أعلن عمرعبد الباقيـ المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، تخصيص 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا “بدون رسوم”، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين في محافظة قنا 

كما يناشد محافظ قنا جميع أهالي المحافظة ومسؤولي الجمعيات الأهلية بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. كما شدد على منع ذبح الأضاحي  في الطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما شدد الداودى على رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية لتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

منع الإجازات والراحات

ومن جهته، قال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، إن المديرية تقوم بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر على مدار الساعة خلال إجازات عيد الأضحى، ومنع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة، لافتا إلى أن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بعدد 13 مجزرًا، منها 4 مجازر بمركز قنا وهي: مجازر الجزيرية  والأشراف ودندرة وأبنود، وفي مركز فرشوط  مجزرين وهما: مجزرى فرشوط والعركي، وفي مركز قوص مجزرين وهما: مجزري  قوص وحجازة قبلى، وفي مركز أبوتشت، تم تخصيص مجزر بقرية الكعيمات، وفي مركز قفط، تم تخصيص مجزر قفط، وفي مركز الوقف، تم تخصيص مجزر الوقف، وفي مركز دشنا، تم تخصيص مجزر دشنا، وفي مركز نقادة، تم تخصيص مجزر نقادة.

قنا محافظ قنا محافظة قنا - جنوب الصعيد إدارة المجازر

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