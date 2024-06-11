ليلى علوي تشارك الأطفال من ذوي الهمم مسابقات الرسم

شاركت الفنانة ليلى علوي الأطفال ذوي الهمم في فعاليات الرسم والتلوين التي نظمها مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، وذلك خلال حضورها إحدى حفلات التكريم في دبي.

ونشرت "ليلى" فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، يظهر اندماجها مع الأطفال في جلسات الرسم والتلوين التي كانوا يقومون بها.

وكانت ليلى علوي قد نشرت، أمس، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ظهرت فيه بإطلالة أنيقة أثناء استعدادها لحضور إحدى فعاليات التكريم التي نظمها مركز راشد لأصحاب الهمم.

وقالت: “من دبي، تكريم مركز راشد لأصحاب الهمم”، كما نشرت عددًا من الصور ومقاطع الفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة على نفس التطبيق، من لقاءات تلفزيونية والتقاط صور تذكارية مع المعجبين هناك.