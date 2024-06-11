درجات رأفة في الثانوية العامة يتم إضافتها للطلاب لتحسين درجاتهم في بعض المواد، ولكنها تتم وفق الكثير من المعايير والشروط التي يطبقها المعلمون في كنترولات الثانوية العامة، التي بدأ العمل فيها بالتزامن مع بداية امتحانات الثانوية العامة، وتعرض الدستور في التقرير التالي هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2023.

هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2023

درجات رأفة في الثانوية العامة يتم تطبيقها وفق وزارة التربية والتعليم على الطلاب الذين هم على حافة النجاح، فبعد الانتهاء من عملية تصحيح امتحان الثانوية العامة، ويكون هناك طالب درجته قريبة جدا من النجاح،بمعنى أنه يحتاج إلى درجات بسيطة فقط للنجاح في هذه المادة، فيتم تطبيق درجات رأفة في الثانوية العامة وذلك في مادة أو 3 مواد.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الماضي للمواد غير المضافة للمجموع، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد الأساسية بداية من 22 يونيو 2024 الجاري، وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي: