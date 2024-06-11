الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

درجات رأفة في الثانوية العامة يتم إضافتها للطلاب لتحسين درجاتهم في بعض المواد، ولكنها تتم وفق الكثير من المعايير والشروط التي يطبقها المعلمون في كنترولات الثانوية العامة، التي بدأ العمل فيها بالتزامن مع بداية امتحانات الثانوية العامة، وتعرض الدستور في التقرير التالي هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2023.

هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2023

درجات رأفة في الثانوية العامة يتم تطبيقها وفق وزارة التربية والتعليم على الطلاب الذين هم على حافة النجاح، فبعد الانتهاء من عملية تصحيح امتحان الثانوية العامة، ويكون هناك طالب درجته قريبة جدا من النجاح،بمعنى أنه يحتاج إلى درجات بسيطة فقط للنجاح في هذه المادة، فيتم تطبيق درجات رأفة في الثانوية العامة وذلك في مادة أو 3 مواد.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع المواد علمي وأدبي

اخر اخبار امتحانات الثانوية العامة 2024 والاستعدادات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

انطلقت امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الماضي للمواد غير المضافة للمجموع، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد الأساسية  بداية من 22 يونيو 2024 الجاري، وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي: 

  • السبت 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.
  • الثلاثاء  25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.
  • السبت  29 يونيو: امتحان الفيزياء – امتحان التاريخ
  • الثلاثاء  2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
  • السبت  6 يوليو: امتحان الكيمياء - امتحان الجغرافيا.
  • الأربعاء  10 يوليو: امتحان الجيولوجيا - امتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية» - علم النفس
  • يوم السبت  13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».
  • الأربعاء  17 يوليو: امتحان الأحياء - الرياضيات التطبيقية «استاتيكا» - امتحان الفلسفة والمنطق.
  • يوم السبت  20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».
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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

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مدارس بديل الثانوية العامة للبنات 2024

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