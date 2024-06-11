"البحوث الإسلامية" يصدر ملفا خاصا عن الحج والسنة النبوية بمجلة الأزهر

أصدر مجمع البحوث الإسلامية عدد شهر ذي الحجَّة لعام 1445هـ من مَجَلَّة الأزهر الشريف، التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي، متضمِّنًا ملفًّا خاصَّا عن الحجِّ، وآخر عن حُجِّية السُّنة النبويَّة المطهَّرة.

التوجيهات الشرعيَّة الصحيحة للحُجَّاج

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر، إنَّ عدد المَجَلَّة لهذا الشهر يأتي استكمالًا لما نُشِر من موضوعات في العدد الماضي متعلِّقة بالتوجيهات الشرعيَّة الصحيحة للحُجَّاج، وتعريفهم أحكامَ الحجِّ ومناسكَه، مستهدفًا توعية الحُجَّاج وإرشادهم إلى كيفية أدائه على أكمل وجه.

وأضاف عيَّاد أنّ َملف العدد حول الحج قد ضمَّ عددًا من المقالات؛ أبرزها: (وأذِّن في النَّاس بالحجِّ) للأستاذ فريد وجدي، و(تلك عشرةٌ كاملةٌ) للأستاذ الدكتور محمود توفيق، عضو هيئة كبار العلماء، و(مِن بلاغة آيات الحج والعمرة في القرآن الكريم) للأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، و(مقوِّمات الهُويَّة الإسلامية في أعمال الحجِّ) للأستاذ الدكتور أحمد غلوش، العميد الأسبق لكيلة الدعوة الإسلامية، و(على مشارف عرفة يوم الحج الأكبر) للأستاذ الدكتور محمود أحمد خفاجي، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.

الرد على مُنكِري السُّنة النبويَّة المطهَّرة

وبيَّن رئيس تحرير مَجَلَّة الأزهر أنَّ الملف الثاني للعدد يردُّ على مُنكِري السُّنة النبويَّة المطهَّرة؛ من خلال عرض أدلة ثبوت حُجِّيتها، ودحض شُبُهات المنكِرين لها، وتبيان أهمية السُّنة النبويَّة في فهم الإسلام وتطبيقه، مشيرًا إلى أنَّ هذا الملف قد ضمَّ عددًا من المقالات، أبرزها: (منهجية التعامُل مع السيرة النبويَّة بين ضوابط التجديد وانحرافات التَّشكيك) للأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، و(أبناء زويمر في الفِكر نهايتهم كنهاية مُعلِّمهم) للأستاذ الدكتور عبَّاس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، و(السيرة النبويَّة عِلم موثَّق ونقل محقَّق)، من إعداد اللجان العِلمية بهيئة كبار العلماء.

من جانبه، أكَّد الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار المجلة، أن العدد حافلٌ بموضوعات متنوِّعة وثريَّة، ويأتي بالتزامن مع حلول موسم الحجِّ المبارك، وتصاعد موجة من الأفكار الشاذَّة التي تُنكِر السُّنة النبويَّة المطهَّرة، لافتًا إلى أنَّ المَجلة قد أصدرت كتابَين هديَّة للقرَّاء، مِن تقديم: فضيلة أ.د. نظير عيَّاد؛ وهما بعنوان: (الأزهرُ وأثرُه في النَّهضة الأدبية الحديثة ج3) للأستاذ الدكتور محمد كمال الفقي، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، و(ردُّ شُبَه المنكرين لحجِّية السُّنة) للأستاذ الدكتور حمدي صُبح طه، عضو هيئة كبار العلماء.