الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"البحوث الإسلامية" يصدر ملفا خاصا عن الحج والسنة النبوية بمجلة الأزهر

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أصدر مجمع البحوث الإسلامية عدد شهر ذي الحجَّة لعام 1445هـ من مَجَلَّة الأزهر الشريف، التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي، متضمِّنًا ملفًّا خاصَّا عن الحجِّ، وآخر عن حُجِّية السُّنة النبويَّة المطهَّرة.

التوجيهات الشرعيَّة الصحيحة للحُجَّاج

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر، إنَّ عدد المَجَلَّة لهذا الشهر يأتي استكمالًا لما نُشِر من موضوعات في العدد الماضي متعلِّقة بالتوجيهات الشرعيَّة الصحيحة للحُجَّاج، وتعريفهم أحكامَ الحجِّ ومناسكَه، مستهدفًا توعية الحُجَّاج وإرشادهم إلى كيفية أدائه على أكمل وجه.

 

وأضاف عيَّاد أنّ َملف العدد حول الحج قد ضمَّ عددًا من المقالات؛ أبرزها: (وأذِّن في النَّاس بالحجِّ) للأستاذ فريد وجدي، و(تلك عشرةٌ كاملةٌ) للأستاذ الدكتور محمود توفيق، عضو هيئة كبار العلماء، و(مِن بلاغة آيات الحج والعمرة في القرآن الكريم) للأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، و(مقوِّمات الهُويَّة الإسلامية في أعمال الحجِّ) للأستاذ الدكتور أحمد غلوش، العميد الأسبق لكيلة الدعوة الإسلامية، و(على مشارف عرفة يوم الحج الأكبر) للأستاذ الدكتور محمود أحمد خفاجي، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.

 الرد على مُنكِري السُّنة النبويَّة المطهَّرة

وبيَّن رئيس تحرير مَجَلَّة الأزهر أنَّ الملف الثاني للعدد يردُّ على مُنكِري السُّنة النبويَّة المطهَّرة؛ من خلال عرض أدلة ثبوت حُجِّيتها، ودحض شُبُهات المنكِرين لها، وتبيان أهمية السُّنة النبويَّة في فهم الإسلام وتطبيقه، مشيرًا إلى أنَّ هذا الملف قد ضمَّ عددًا من المقالات، أبرزها: (منهجية التعامُل مع السيرة النبويَّة بين ضوابط التجديد وانحرافات التَّشكيك) للأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، و(أبناء زويمر في الفِكر نهايتهم كنهاية مُعلِّمهم) للأستاذ الدكتور عبَّاس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، و(السيرة النبويَّة عِلم موثَّق ونقل محقَّق)، من إعداد اللجان العِلمية بهيئة كبار العلماء.

"البحوث الإسلامية" يصدر عدد ذى القعدة من مجلة الأزهر

من جانبه، أكَّد الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار المجلة، أن العدد حافلٌ بموضوعات متنوِّعة وثريَّة، ويأتي بالتزامن مع حلول موسم الحجِّ المبارك، وتصاعد موجة من الأفكار الشاذَّة التي تُنكِر السُّنة النبويَّة المطهَّرة، لافتًا إلى أنَّ المَجلة قد أصدرت كتابَين هديَّة للقرَّاء، مِن تقديم: فضيلة أ.د. نظير عيَّاد؛ وهما بعنوان: (الأزهرُ وأثرُه في النَّهضة الأدبية الحديثة ج3) للأستاذ الدكتور محمد كمال الفقي، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، و(ردُّ شُبَه المنكرين لحجِّية السُّنة) للأستاذ الدكتور حمدي صُبح طه، عضو هيئة كبار العلماء.

مجمع البحوث الإسلامية يصدر ملف خاص الحج السنة النبوية

مواد متعلقة

الأزهر يرحِّب بموافقة مجلس الأمن على قرار وقف العدوان على غزة

شيخ الأزهر يوقع بروتوكول تعاون لإصدار بطاقات مسبقة الدفع لمستحقي الإعانات الشهرية

وزير الأوقاف: الأضحية سنة مؤكدة مأخوذة من البهجة والسرور

المفتى: الالتزام بالإجراءات والقوانين المنظمة لأداء الحج يدخل فى نطاق شرط الاستطاعة

يشرحون المناسك بسهولة.. الحجاج المصريون يشيدون بأداء أئمة وواعظات الأوقاف

التكبير فى عيد الأضحى.. بيان عاجل من "الأوقاف" بشأن موعد البدء والانتهاء

ما حكم مخالفة الموكِّل فى نوع الأضحية؟

الأزهر: مقتل 90 شخصًا وإصابة 124 لحركة طالبان الباكستانية فى مايو 2024

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة