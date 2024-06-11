الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غيور ويعشق المجاملات.. كيف يمكن جذب رجل برج العقرب إليكِ؟

برج العقرب
برج العقرب

هناك شخصيات بالطبع من السهل التقرب منها في علاقة عاطفية من بينها شخصيات برج العقرب من الشخصيات القوية العنيدة المعروفة بقدرته على إخفاء  إعجابه وحبه  لفترة طويلة، لذا نوضح في هذه السطور كيف يمكن جذب رجل برج العقرب إليكي من عالم الأبراج.

كيف يمكن جذب رجل برج العقرب؟

صاحب برج العقرب يعشق من تتحدث معه بصورة ثرثارة خاصة في الموضوعات الغريبة عنه البعيدة عن العمل بالطبع هذا يعطي للمرأة لديه بعض التمييز بلا شك.

يعشق المجاملات 

رجل برج العقرب يعشق المجاملات فاذا ارتدي الجديد يريد من يثني على اختياره بالطبع، وعلى قصة شعره الجديدة على ملابسة الجديدة على ساعته وهكذا.

غامض 

رجل العقرب غامض إلى حد كبير يستغرق الكثير من الوقت لينفتح على الآخرين ويعطي لك مفتاح شخصيته ولكن لا تحكم عليه من التعامل لأول مرة هذا لا يجعلك تحكم بصورة صحيحة بل انتظر قليلًا للتعرف عليه ومرور بعض الوقت 

يحتاج رجل العقرب مساحة لنفسه 

رجل العقرب يحتاج طوال الوقت مساحة لنفسه ليرى فيها أصدقاؤه، ويمارس بها هواياته وحياته المهنية، ولا تكوني مصدر ضغط عليه.

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ثقي بنفسك 

يعشق رجل العقرب الفتاة الواثقة بنفسها، الراغبة في جذبه للمرة الأولى ومن الوهلة الأولى عليكي أن تكوني واثقة بنفسك ودائمًا ما تحرصي على إظهار ذلك له 

غيور بطعبه 

لا تثيري رجل برج العقرب كونه شخص غيور لذا لا بد أن تكوني صريحة معه طوال الوقت هذه الصفة من الضروري أن تلتفتي لها إذا أردتي الاحتفاظ بالشخص 

يعشق الرومانسية 

رجل برج العقرب يعشق الرومانسية لذا احرصي على مفاجأته طوال الوقت بعيد ميلاده أو المناسبات العديدة وغيرها من الأمور التى تسعده، بصدق.

التواصل 

رجل برج العقرب عندما يحب امرأة يكرس كل مشاعره وحياته لها، يسعى طوال الوقت للمزيد والمزيد من التواصل معها، حاولي الاستعداد لجلسات طولة من الحديث عن نفسك وكل ما يدور في باله لذا يجب أن تكوني مستمعة جيدة. 

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