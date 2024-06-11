خطوات تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا 2025

فتح باب تقديم رياض الأطفال الكترونيا 2025/2024، بالمدارس "الرسمية والرسمية لغات"، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، من السبت الماضي 1 يونيو 2024، لمدة شهر، وهو ما دفع أولياء الأمور للتساؤل عن آخر موعد لتقديم رياض أطفال 2025 وخطوات التقديم.

موعد تقديم رياض الأطفال 2025/2024

يستمر تقديم رياض الاطفال الكترونيا خلال الفترة من السبت 1 يونيو 2024 وحتى الأحد 30 يونيو الجاري، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم تقديم رياض الأطفال 2025-2024، بالمدارس "الرسمي والرسمي لغات".

يتاح التقديم بمرحلة رياض أطفال 2024-2025 بالمدارس التجريبية والحكومية، بداية من سن 4 وحتى 6 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024، ويكون أولولية القبول للأطفال الأكبر سنًّا وفقًا للإتاحة الموجودة بالمدارس والإدارة تعليمية

خطوات التقديم لرياض الأطفال 2025/2024

وللتقديم، أوضحت وزارة التربية والتعليم بضرورة اتباع الخطوات التالية، الدخول لموقع تقديم رياض الأطفال 2024 tansikgprim

أولا: سجل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا، وأدخل الرقم القومي، ثم أدخل كلمة المرور، واختر أيقونة الطلبات، ثم اختيار نوعية المدرسة، ثم اضغط على بدء التسجيل.

ثانيا: أدخل البيانات المطلوبة في الخانات المحددة، وسجل الرغبات بالنسبة للمدارس المتاحة، واخيرا اضغط على حفظ البيانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبه، للتقديم، طباعة نتيجة تقديم رياض الأطفال من الموقع الإلكتروني، وشهادة ميلاد إلكترونية للطفل + 5 صور منها، وصورة بطاقة رقم قومي سارية لولي الأمر (الأب، وفي حال غيابه الأم)، و8 صور شخصية للطفل بحجم 4×6.

وإثبات إقامة بالمحل المذكور في طلب التقديم باسم ولي الأمر (وصل مياه، أو كهربا، أو غاز، أو عقد إيجار) أصل وصورة منه، وملف التقديم كامل الدمغات من المدرسة.