6 نصائح مهمة لإقامة حفل الزفاف في عيد الأضحى 2024

تستعد العرائس قبل حفل الزفاف بتجهيز البشرة والفستان للظهور بشكل جميل ومميز، تحلم كل فتاة بالحصول على أفضل شكل وإطلالة في يوم حفل زفافها، ولا شك أن المكياج يلعب دورا كبيرا في شكل العروسة، لذلك يجب أن تعرفي بعض النصائح الهامة وفقا لموقع Hindustan times، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

نصائح لإقامة حفل الزفاف في عيد الأضحى 2024

1 - في البداية يجب عليكي اختيار من يقوم بوضع المكياج لكي بعناية شديدة، حتى تحصلي على الشكل المطلوب والمناسب مع نوع بشرتك.

2 - يتم إقامة العديد من الأعراس خلال عيد الأضحى 2024، لذا تأكدي من حجزك للمصورين والدي جي وسيارة العرس ومنسقي الأزهار، بالإضافة إلى صالون التجميل وخبير المكياج.

3 - إحرصي قبل البدء فى وضع المكياج يجب أن يكون لديكي فكرة عن شكل الفستان وتسريحة الشعر حتى تستطيعين عمل مكياج ملائم لإبراز جمالك وإطلالتك بالشكل الكامل.

نصائح لإقامه حفل الزفاف في عيد الأضحى 2024

4 - تأكدي من شراء كل ما تحتاجين إليه قبل حلول عيد الأضحى 2024، حيث يكون موسم التنزيلات للعديد من المحلات، كما أن السلع الجيدة تباع بسرعة.

5 - دعوة عدد كبير جدًا من الأشخاص يتسبب في إحداث فوضى بقاعة حفل الزفاف وقد لا تساعدك ميزانيتك على تغطية تكاليف الطعام والشراب، لذلك يفضل دعوة أسرتك واسرة العريس فقط.

6 - يجب على كل عروسة أن تهتم ببشرتها خاصة قبل الفرح بحوالي 3 أشهر وعمل ماسكات ترطيب وإزالة شعر الوجه بالليزر فى مراكز التجميل، ومعالجة أي مشكلات بالبشرة مثل الحبوب، ومعرفة طبيعة بشرتك وبالتالي عمل روتين يومي صباحي ومسائي للعناية بالبشرة حتى يبدو مكياجك بشكل مثالي وجذاب يوم زفافها.