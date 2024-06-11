الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع درجة الاستعداد بـ 33 مجزرا لاستقبال أضاحى المواطنين مجانا بأسيوط

اضاحي
اضاحي

قرر محافظ أ سيوط عصام سعد، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بكافة المجازر البالغ عددها 33 مجزرا على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ للعمل على مدار اليوم اعتبارًا من أول أيام شهر ذي الحجة؛ لاستقبال أضاحي المواطنين مجانًا وذلك منعًا للذبح خارج المجازر.


وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء أن المديرية اتخذت عددا من الإجراءات حيث تم إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الأضاحي، فضلًا عن دعمها بكافة الأدوات اللازمة، لتصبح جميع مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانًا.

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وشدد سعد على ضرورة المرور على كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات؛ للتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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من جانبه، أوضح مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط الدكتور صلاح علي قطب، أنه يتم المرور الدوري والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر، كما يتم التنسيق مع الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول أو خروج أية لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية، لافتا إلى تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطرى، والإدارات البيطرية على مدار الـ 24 ساعة، حيث تم تخصيص أرقام التليفونات، (2055467/ 088) أو (2055468/ 088) أو (2055469/ 088) لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد.


 

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