الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للمشاركة بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة.. الرئيس السيسى يصل إلى عمان

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكدت وكالة الأنباء الأردنية وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عمان، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي تبدأ أعماله في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، اليوم.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن المؤتمر ينعقد في ظل تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، حيث من المقرر أن يتناول المؤتمر الشق الإنساني الخاص بمسألة نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، وكيفية مواجهة الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع، ومن ثم دعم جهود الإغاثة الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والمنظمات الأخرى العاملة في المجال الإنساني، والمعنية باستلام وتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة.

ومن المقرر كذلك أن يتشاور الرئيس على هامش المؤتمر مع القادة المشاركين بالمؤتمر حول مستجدات جهود التوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

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