الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب غرفة بريكس: توسيع العضوية في المجموعة سيعزز اقتصاد الدول الأعضاء وعلى رأسها مصر

بريكس
بريكس

 أكد نائب رئيس غرفة بريكس للتجارة والصناعة، ساميب شاستري، اليوم الثلاثاء أن أعضاء مجموعة بريكس الجدد وعلى رأسها مصر، يمكنهم تعزيز التجارة البينية فيما بينها من خلال توحيد العملة المحلية، كما يمكن لمصر إضافة الكثير للتجمع من خلال إرثها التاريخي العظيم.


وقال شاستري - في مداخلة خاصة لقناة "القاهرة" الإخبارية - "إن توسيع العضوية في بريكس سيعزز الاقتصاد للدول الأعضاء، ويؤكد أهمية وضع الكثير من الجهود للتنمية من خلال هذا التحالف على المستوى الدولي، ويمكن لكافة الأعضاء الجدد في البريكس الاستفادة من هذا التحالف لمواجهة كافة التحديات الدولية".

فنَّد أجندة مصر.. شكرى يشارك فى اجتماع وزراء خارجية دول تجمع البريكس

وأشار إلى أن "بريكس" تستهدف تعزيز العلاقات الدولية لا سيما في المجالات الاقتصادية من أجل العمل الفعال كأحد الركائز الأساسية، وحتى يكون هناك كتلة اقتصادية هائلة لها تأثير عالمي متنامي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتا إلى أن اجتماعات بريكس ستتناول مختلف القضايا الدولية أبرزها حل النزاعات، والعلاقات الدولية، وتعزيز الحوكمة العالمية، والتحولات المختلفة في العالم وتأثيرها على اقتصاد الدول.

كما سيشمل الاجتماع عددا من المبادرات، وعروضا خاصة من الدول تتعلق بالمواقف المحلية، وسيتناول وزراء الخارجية كافة النزاعات المحلية والإقليمية والدولية من أجل إيجاد أمثل الحلول، وحتى يكون للبريكس دور فعال ومحوري في حل هذه النزاعات. 

txt

وزيرة التخطيط تشارك في جلسة "توسع تجمع البريكس"

وأوضح شاستري أن بعض الدول تحاول تقويض الأمن والسلم والسيطرة على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن مجموعة بريكس ستكون أحد الدعائم والركائز الأساسية للحفاظ على مستوى القوة والتوازن في العالم من أجل مصلحة الجميع، فهي تهدف لتحقيق التوازن الاقتصادي على مستوى العالم.

وقال إن تشكيل مجموعة بريكس يأتي في ظل التوترات الأخيرة، ولديها قدرات تمويلية خاصة عندما تصدر عملة موحدة، كما تعمل على تعزيز استثمارات البنية التحتية والشحن المتبادل بين الدول، ولديها مبادرات كثيرة لتعزيز التعاون التكنولوجي وسلاسل الإمداد.

نائب رئيس غرفة بريكس للتجارة والصناعة أعضاء مجموعة بريكس الجدد مصر توحيد العملة المحلية توسيع العضوية في بريكس

مواد متعلقة

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

الأكثر قراءة

خطة مكثفة لـ"التموين" فى عيد الأضحى.. لحوم بأسعار مخفضة ومنافذ مفتوحة طوال أيامه

الأضحية بأسعار مناسبة فى منافذ الزراعة.. اعرف التفاصيل

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

تركيز خام الفوسفات.. أبرز 10 معلومات عن المشروع المصري الجديد

وفاة شقيقان مصريان اختناقا داخل بئر في السعودية.. التفاصيل كاملة

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى عرض "الخالص" لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة