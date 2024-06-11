نائب غرفة بريكس: توسيع العضوية في المجموعة سيعزز اقتصاد الدول الأعضاء وعلى رأسها مصر

أكد نائب رئيس غرفة بريكس للتجارة والصناعة، ساميب شاستري، اليوم الثلاثاء أن أعضاء مجموعة بريكس الجدد وعلى رأسها مصر، يمكنهم تعزيز التجارة البينية فيما بينها من خلال توحيد العملة المحلية، كما يمكن لمصر إضافة الكثير للتجمع من خلال إرثها التاريخي العظيم.



وقال شاستري - في مداخلة خاصة لقناة "القاهرة" الإخبارية - "إن توسيع العضوية في بريكس سيعزز الاقتصاد للدول الأعضاء، ويؤكد أهمية وضع الكثير من الجهود للتنمية من خلال هذا التحالف على المستوى الدولي، ويمكن لكافة الأعضاء الجدد في البريكس الاستفادة من هذا التحالف لمواجهة كافة التحديات الدولية".

وأشار إلى أن "بريكس" تستهدف تعزيز العلاقات الدولية لا سيما في المجالات الاقتصادية من أجل العمل الفعال كأحد الركائز الأساسية، وحتى يكون هناك كتلة اقتصادية هائلة لها تأثير عالمي متنامي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتا إلى أن اجتماعات بريكس ستتناول مختلف القضايا الدولية أبرزها حل النزاعات، والعلاقات الدولية، وتعزيز الحوكمة العالمية، والتحولات المختلفة في العالم وتأثيرها على اقتصاد الدول.

كما سيشمل الاجتماع عددا من المبادرات، وعروضا خاصة من الدول تتعلق بالمواقف المحلية، وسيتناول وزراء الخارجية كافة النزاعات المحلية والإقليمية والدولية من أجل إيجاد أمثل الحلول، وحتى يكون للبريكس دور فعال ومحوري في حل هذه النزاعات.

وأوضح شاستري أن بعض الدول تحاول تقويض الأمن والسلم والسيطرة على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن مجموعة بريكس ستكون أحد الدعائم والركائز الأساسية للحفاظ على مستوى القوة والتوازن في العالم من أجل مصلحة الجميع، فهي تهدف لتحقيق التوازن الاقتصادي على مستوى العالم.

وقال إن تشكيل مجموعة بريكس يأتي في ظل التوترات الأخيرة، ولديها قدرات تمويلية خاصة عندما تصدر عملة موحدة، كما تعمل على تعزيز استثمارات البنية التحتية والشحن المتبادل بين الدول، ولديها مبادرات كثيرة لتعزيز التعاون التكنولوجي وسلاسل الإمداد.