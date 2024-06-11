لعروسة عيد الأضحى 2024.. ماسكات طبيعية قبل الفرح

تستعد الكثير من العرائس للاحتفال بالزفاف والخطوبة، في فترة عيد الأضحى 2024، ولتجهيز البشرة قبل الزفاف بماسكات طبيعية للقضاء على جفاف الجلد وحب الشباب، وفي السطور التالية نشير إلى ماسكات مناسبة لعرائس عيد الأضحى حسب نوع البشرة وذلك حسبما ورد في موقع "cosmopolitan":

لعروسة عيد الاضحى 2024.. ماسكات طبيعيه قبل الفرح

قبل الأضحى 2024.. ماسك الشوفان بالبيض والعسل للبشرة الدهنية:

المكونات:

- 1 بياض بيض.

- معلقة كبيرة شوفان مطحون.

- 1 ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

قومي بفصل البياض عن الصفار بشكل جيد، ثم قومي بخفق البياض مع ملعقة العسل خفق جيد حتى يتجانس الخليط تمامًا، وبعدها يتم وضع الشوفان المطحون، مع الحرص على أن يكون هذا الشوفان ناعم جدًا، فكلما كان الشوفان ناعم كلما أعطى نتائج أفضل ويتم تطبيق هذا الماسك على الوجه لمدة من 15 إلى 20 دقيقة ويتم شطفه بالماء، وهذا الماسك يعمل على ترطيب البشرة الدهنية وتفتيحها، وكذلك يعمل على القضاء على حب الشباب.

لعروسة عيد الاضحى 2024.. ماسكات طبيعيه قبل الفرح

ماسك الحليب للبشرة الجافة:

المكونات:

- 3 إلى 4 معالق من اللبن.

- ربع ملعقة من الدقيق.

- نصف معلقة من الكركم المخصص للبشرة وليس الطعام.

الطريقة:

قومي بإضافة معالق اللبن إلى الدقيق والكركم، ووضع هذا الخليط على الوجه والرقبة والكوع، لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر، ويمكن أن تقوم عروس العيد صاحبة البشرة الجافة بتكرار هذا الماسك مرتين أو ثلاثة قبل موعد زفافها للحصول على أعلى ترطيب وأفضل نتائج.

لعروسة عيد الاضحى 2024.. ماسكات طبيعيه قبل الفرح

ماسك العسل والخيار مناسب للبشرة المختلطة:

تعاني البشرة المختلطة من مشاكل مشتركة فالدهنية تعاني من الدهون، والجافة تعاني من الجفاف والقشرة، أما المختلطة فتعاني من الإثنين معًا، لذلك من المهم أن يتم الاعتناء بها قبل فترة كافية من موعد الزفاف، عن طريق ماسك العسل والخيار، الذي يعمل على حل هذه المشاكل.

المكونات:

- معلقة من العسل.

- عصير خيارة كاملة.

الطريقة:

قومي بإضافة عصير الخيار إلى معلقة العسل، وقومي بمزج الخليط جيدًا ووضعه على الوجه لمدة ربع ساعة، وبشكل عام يمكن تطبيق هذا الماسك لأصحاب البشرة المختلطة مرة واحدة كل أسبوع.