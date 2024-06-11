العالم يعزل إسرائيل.. شركات الطيران الدولية ترفض السفر لتل أبيب وتمنحها مهلة أخيرة

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن عدد شركات الطيران الدولية التي تقدم خدمات إلى إسرائيل انخفض بمقدار الثلث منذ بدء الحرب الوحشية في غزة، ما أدى إلى انخفاض متوسط ​​حجم الرحلات اليومية بنسبة 40%، ونتيجة لذلك، كانت أسعار تذاكر الطيران المحرك الأكبر للتضخم في إسرائيل خلال شهر أبريل، حيث ارتفعت بنسبة 11%.

شركات الطيران ترفض السفر لإسرائيل وتوقف قطاع البناء بالكامل

وتابعت الوكالة الأمريكية، أنه مع عودة المزيد من الأشخاص من الخدمة الاحتياطية في الجيش، من المتوقع أن ينمو الطلب أكثر.

وقال نير مازور، نائب رئيس شركة كيشري تيوفا السياحية: "شركات الطيران تسعى إلى التأكد من ما إذا كان هناك فرصة لعوتهم في أكتوبر، وإذا لم تستقر الأمور بحلول ذلك الوقت، فقد يتم تأجيل ذلك إلى أبريل 2025".

وأضافت أنه على الجانب الآخر، فإن الحظر المفروض على العمال الفلسطينيين أن ما يقدر بثلث مواقع البناء لا تزال مغلقة، مع انخفاض حاد في الإنتاجية وكان أكثر من ثلثي الفلسطينيين العاملين في إسرائيل قبل الحرب يعملون في البناء.

ويكمن الخطر في أن المعروض من المنازل الجديدة لن يبدأ في التعافي خلال العامين المقبلين على الأقل، ما يدفع المزيد من المشترين المحتملين إلى الاستئجار تماما كما يتطلع عدد متزايد من الإسرائيليين الذين شردتهم الحرب إلى الاستقرار.

ومع تصاعد الأعمال العدائية مع حزب الله المدعوم من إيران على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، يقول أكثر من نصف أولئك الذين غادروا المنطقة إنهم لا يعتزمون العودة، وفقًا لاستطلاع رأي أجراه مركز روبين الأكاديمي.

وارتفع سعر الشقة المتوسطة في إسرائيل بنسبة 3.1% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ارتفعت تكلفة استئجار عقار مكون من ثلاث غرف نوم بنسبة 6% في تل أبيب و13% في القدس، حسبما أظهرت بيانات من موقع مادلان العقاري.

وقال تال كوبل، رئيس منظمة مادلان: "حقيقة أن سكان الشمال كانوا بعيدين عن منازلهم لأكثر من ستة أشهر، دون أن تلوح لهم نهاية في الأفق، تدفع الكثير منهم إلى البحث عن حلول سكنية طويلة الأجل في مواقع أكثر أمانًا، وهذا يضغط على سوق الإيجارات."

وأضافت الوكالة الأمريكية، أنه على الرغم من أن التوترات السياسية كانت مرتفعة منذ فترة طويلة حول تكاليف المعيشة في إسرائيل، فإن أولويات الحكومة تتركز في أماكن أخرى في زمن الحرب، مع ضغوط الميزانية بسبب الإنفاق على الدفاع. ولتحقيق استقرار المالية العامة، ستدخل زيادة في ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية حيز التنفيذ في يناير.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن لعبة إلقاء اللوم السياسي بشأن التضخم بلغت ذروتها بالفعل، حيث تعرض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاقتصاد نير بركات لانتقادات بسبب "فشلهما التام عندما يتعلق الأمر بتكاليف المعيشة" من قبل موشيه جافني، وهو عضو زميل في الائتلاف الحاكم.

وقال عيدان أزولاي، كبير مسؤولي الاستثمار في سيجما للاستثمار، إن تقاعس الحكومة قد يكون له عواقب، خاصة بعد التسارع المفاجئ في الأسعار في أبريل.