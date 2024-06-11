الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التموين: توريدات القمح تصل 606 ألف طن في الشرقية

أكدت وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، فايزة عبد الرحمن، على سير عملية توريد محصول القمح بسلاسة في جميع مواقع التخزين بالمحافظة، وأشارت إلى أن إجمالي كمية القمح التي تم توريدها حتى الآن إلى الشون والصوامع ومراكز التجميع قد وصلت إلى 606 ألف و 521 طن و 952 كيلو جرام.

محصول استراتيجي

وشددت عبد الرحمن على أهمية القمح كونه من أهم المحاصيل الاستراتيجية، نظراً لأهميته الغذائية الكبيرة، ودوره في تحقيق عائد اقتصادي هام كونه مادة أساسية للعديد من الصناعات وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

لا رسوم على الموردين

وأوضحت عبد الرحمن أنه يمنع منعا باتًا على أمناء الصوامع والبناكر والهناجر والشون تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية من الموردين والتجار أو أعضاء التحميل أو التعتيق، حيث أن جميع هذه الرسوم تدخل ضمن تكلفة التسويق، كما أكدت على ضرورة تبخير الأجولة الجوت قبل استخدامها، وكذلك أدوات التخزين، للتأكد من خلوها من أي إصابة حشرية.

3.4 مليون إردب قمح تم توريدها

وأعلن أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، أن الجهات المسؤولة عن التسويق قد استلمت حتى الآن 3.3 مليون طن قمح، كما وصلت كمية التقاوي إلى 200 طن، محققين بذلك الهدف المحدد.

 

التموين: ارتفاع نسب توريد القمح المحلى بمواقع الاستلام لـ3.4 مليون إردب


غرفة عمليات مركزية لمراقبة سير العملية

وأكد كمال أن غرفة العمليات المركزية، التي يترأسها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لم تتلقَ أي شكاوى حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يتم رفع التقارير بشكل لحظي إلى الوزير، كما أضاف أن رفع سعر التوريد هذا العام كان له أثر إيجابي على المزارعين وشجعهم على زيادة عمليات التوريد مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت مديريات التموين بالمحافظات أن ارتفاع نسبة نقاوة القمح هذا العام قد ساهم في حصول الموردين والمزارعين على درجات نقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للإردب.

تشديد الرقابة ومنع المخالفات

وتنص القرارات الوزارية المنظمة لتوريد القمح هذا العام على منع نقل القمح من مكان لآخر دون الحصول على موافقة من مديرية التموين التابعة للحيازة الزراعية، كما تحذر القرارات من استخدام القمح في صناعة الأعلاف أو للزراعة السمكية.

 

 

 

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