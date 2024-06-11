"هاجر" نموذج ناجح للفتاة المصرية تفوقت على نفسها بتصنيع الهاند ميد ببني سويف (فيديو)

نجحت هاجر صالح أحد أبناء محافظة بني سويف، في تصنيع منتجات الهاند ميد وبيعها عبر وسائل التواصل المختلفة.

قدمت “الدستور” بثا مباشرا مع هاجر صالح للتعرف على منتجات الهاند ميد بعد قيامها بتصنيع تلك المنتجات من الخامات المتنوعة.

وكشفت هاجر صالح خلال البث المباشر، أنها بدأت مشروعها الهاند ميد كهواية وحبها للمجال، فهو بعيد عن دراستها لأنها حاصلة على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، وبعد التخرج بدأت في التفكير لمشروع لزيادة دخلها، وبدأت في تصنيع إكسسوارات هاند ميد وأعجبت بها البنات والفتيات وبعدها تعلمت الكروشية، وبدأت في العمل لتصنيع الهاند ميد بكافة أنواعه، والتسويق للمنتج عبر وسائل التواصل المختلفة.

وأكدت “هاجر” أنها شاركت بمعارض مختلفة للشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، وغيرها من المعارض الأخرى، بالإضافة إلى تدريب الفتيات من عمر التاسعة على أعمال الهاند ميد، والمشاركة في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فالمعرض يعد وسيلة لعرض منتجاتنا أمام الجميع، فالرئيس السيسي والدولة داعمين للمرأة بكافة المجالات، حيث أصبحت المرأة تتقلد جميع المناصب فى الدولة وليس هناك فرق بينها وبين الرجل أي شيء.

وأكدت هاجر صالح أنها تعلمت الهاند ميد من الألف إلى الياء، واستخدامها في كل شيء وسط دعم كبير من الأهل والأصحاب، وتسويق المنتجات عبر مواقع التواصل المختلفة والبيع أون لاين، والمشاركة في عمل تدريبات مختلفة لتعليم الهاند ميد، ولدي العديد من الأحلام أدعو ربنا سبحان وتعالي أن يحققها لي خلال الفترات القادمة.

البث المباشر

https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=oFDknk&ref=watch_permalink&v=1628220084604086&rdid=ZTn1222dmzsKBv61