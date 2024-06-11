عايدة فهمى تنعى الراحلة مها عطية: "زميلة عزيزة وعِشرة عمر"

نعت الفنانة عايدة فهمي زميلتها الفنانة الراحلة مها عطية، التي وافتها المنية مساء أمس الإثنين، بعد حوالي 27 عامًا من الاعتزال.

وكتبت "عايدة فهمي"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، قائلة: "الزميلة العزيزة وعشرة العمر.. الله يرحمك يا مها ويغفرلك ويسامحك.. دعواتكم في الأيام المفترجة دي".

هذا وتصدر اسم الفنانة مها عطية محركات البحث على جوجل، بعد إعلان وفاتها بعد حوالي 27 عامًا من الاعتزال؛ إذ كان آخر عمل عُرض لها عام 1997.

وأعلن الحساب الرسمي للفنانة مها خبر وفاتها، عبر منشور في ساعة مبكرة من صباح اليوم، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى مها عطية المغفور لها بإذن الله، وإن شاء الله صلاة الجنازة غدًا بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، والعزاء إن شاء الله يوم الخميس بمسجد عمر مكرم، نسألكم الدعاء".

وأعلنت أسرة الفنانة الراحلة عن تشيع جثمان فقيدتهم من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، على أن يُقام العزاء يوم الخميس بمسجد عمر مكرم.

واشتهرت الفنانة مها عطية بأفلامها الخالدة في ذاكرة السينما، والتي كان أشهرها فيلم خرج ولم يعُد الذي شاركت فيه مع نخبة من الفنانين الكبار منهم الفنان يحيى الفخراني وليلى علوى ووحش الشاشة فريد شوقي.