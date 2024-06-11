ضبط 67 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها، وكذلك ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزته أكثر من 33 ألف عبوة سجائر محلية مختلفة الأنواع، 24 ألف عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبحوزته 10 آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.