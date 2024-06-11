سيارة تطيح بسيدة أمام بوابات حدائق الأهرام

أطاحت سيارة بسيدة أثناء عبورها الطريق أمام بوابات حدائق الأهرام، ما أسفر عن وفاتها في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ على سائق السيارة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بوقوع حادث أمام البوابة الثالثة بحدائق الأهرام، وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة وتبين وجود جثة لسيدة في الثلاثينيات من عمرها مصابة بعدة إصابات أدت إلى وفاتها في الحال.

وتبين من التحريات أنه أثناء عبور السيدة الطريق أطاحت بها سيارة ملاكي مسرعة وفر قائدها هاربًا، إلا أن قوات الأمن ألقت القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.