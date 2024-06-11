بحضور شيوخ وعلماء.. الطرق الصوفية تعقد مجلسًا علميًا عن "فضل يوم عرفة" بمقرها بالدراسة

أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية اليوم الثلاثاء، عن عقد مجلس علمى عن فضل يوم عرفة وذلك بمقرها الرئيسى بالدراسة، وبحضور عدد من شيوخ التصوف وعلماء الأزهر ومريدى الطرق الصوفية.

وقالت المشيخة العامة للطرق الصوفية عبر صفحتها الرسمية: تعقد المجالس العلمية بالمشيخة العامة للطرق الصوفية مجلسًا حديثيًا لقراءة كتاب: (فضل يوم عرفة) لابن عساكر، وذلك بمشاركة وإسناد فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفي أبوزيد، أستاذ الحديث الشريف بجامعة الأزهر الشريف والدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للصوفية.

وأوضحت "الطرق الصوفية" أن مجلس فضل يوم عرفة، يهدف إلى الحديث عن فضل يوم عرفة وفضل أيام شهر ذى الحجة وزيارة بيت الله الحرام فى موسم الحج، وغير ذلك من الأمور الهامة التى يجب أن يتحلى بها المسلم فى هذه الأيام المباركة.

الطرق الصوفية تستأنف المجالس العلمية

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية، قد أعلنت عن استئناف المجالس العلمية، وذلك بمشاركة عدد من علماء الدين وشيوخ التصوف الاسلامي، وتهدف هذه المجالس إلي تثقيف وتعليم المريدين أمور الدين إضافة إلى تحصينهم من الأفكار المتطرفة التي تتواجد بصورة ملحوظة في الفضاء الإلكتروني، حيث تسعى الطرق الصوفية دائما إلى تحصين أتباعها من خطر الفكر المتطرف.

الصوفية تستعين بعلماء الأزهر والإفتاء

وتستعين الطرق الصوفية بعدد من دعاة وعلماء الأزهر ودار الإفتاء في مجالسها العلمية مثل الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء، والدكتور محمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء، والدكتور يسري جبر الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد القرشي الأستاذ بجامعة الأزهر.

الصوفية تستأنف مجالسها العلمية

وقالت المشيخة العامة للطرق الصوفية، إنه تم استئناف المجالس العلمية بمشاركة الدكتور أحمد القرشي حيث سيتم شرح وتفسير (جزء عم) من كتاب (البحر المديد) لشيخ الصوفية الإمام ابن عجيبة، وذلك علي مدار شهر كامل وباب المشاركة مفتوح لجميع أتباع ومريدي التصوف ودعاة ووكلاء الطرق.

وأعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، في وقت سابق، تنظيم المجالس العلمية الدينية في مقرها الجديد بالدراسة، حيث يشارك فى هذه الندوات عدد من شيوخ وعلماء الطرق والزوايا الصوفية بمصر، وتهدف هذه الندوات العلمية إلى التأكيد على الدور العلمي للطرق الصوفية فى مصر، وحث الطرق على مزاولة نشاطها الصوفي والعلمي والديني والثقافي، وتحصين المريدين من خطر التطرف.