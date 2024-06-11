أدعية يوم عرفة لنفسي في أفضل الأيام عند الله

الدعاء في هذه الأيام العشر من ذي الحجة وادعية يوم عرفة من اكثر العبادات التي يستحب المحافظة عليها والاكثار منها في هذه الايام المباركة لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل الأيام يوم عرفة).

ننشر في التقرير التالي ادعية يوم عرفة للنفس مكتوبة وذلك للاكثار منها مع حلول اليوم التاسع من ذو الحجة وهو يوم السبت 15 يونيو 2024.

ادعية يوم عرفة لنفسي

اللهم إني اسألك بحولك وجودك وكرمك ومنك وفضلك، يا اسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآله محمد، وإن تفعل بي ادعو بما تريد وتشاء.

أدعوك يارب وكلي يقين يا أكرم من سُئِل أن تجعلني من الذين نالوا ما تمنوا، وأن تطيّب خاطري بما يسرّني، وأن تكن معي في كل خطوة بحياتي فلا حول لي ولا قوة إلا بك.

ادعية يوم عرفة

أدعوك يا الله أن تمُرّ الأيام على قلبي خفيفة، وألا تؤذيني أفكاري

يا ربّ ارزقني الرضا بكل أمرٍ مُقَدَّر لي، وهَبني طاقةً بها أعيش، ومغفرةً بها أطمئن، ورضًا به يسكن قلبي ويهدأ، وأصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجذام والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال.

ادعية يوم عرفة

اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

يا رب إني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا

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