الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أدعية يوم عرفة لنفسي في أفضل الأيام عند الله

دعاء يوم عرفة
دعاء يوم عرفة

الدعاء في هذه الأيام العشر من ذي الحجة وادعية يوم عرفة  من اكثر العبادات التي يستحب المحافظة عليها والاكثار منها في هذه الايام المباركة لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل الأيام يوم عرفة).

ننشر في التقرير التالي ادعية يوم عرفة للنفس مكتوبة وذلك للاكثار منها مع حلول اليوم التاسع من ذو الحجة وهو يوم السبت 15 يونيو 2024. 

ادعية يوم عرفة لنفسي 

اللهم إني اسألك بحولك وجودك وكرمك ومنك وفضلك، يا اسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآله محمد، وإن تفعل بي  ادعو بما تريد وتشاء.

أدعوك يارب وكلي يقين يا أكرم من سُئِل أن تجعلني من الذين نالوا ما تمنوا، وأن تطيّب خاطري بما يسرّني، وأن تكن معي في كل خطوة بحياتي فلا حول لي ولا قوة إلا بك.

ادعية يوم عرفة 

أدعوك يا الله أن تمُرّ الأيام على قلبي خفيفة، وألا تؤذيني أفكاري

يا ربّ ارزقني الرضا بكل أمرٍ مُقَدَّر لي، وهَبني طاقةً بها أعيش، ومغفرةً بها أطمئن، ورضًا به يسكن قلبي ويهدأ، وأصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجذام والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال.

وزير الزراعة يلغى الإجازات خلال عيد الأضحى لمراقبة التعديات على الأراضى

أخبار فاتتك| شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال وإجازة البنوك خلال عيد الأضحى

ادعية يوم عرفة 

اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

يا رب إني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا

 

إقرأ أيضا: 

تاريخ عيد الأضحى 2024 ومواعيد الإجازة ورسائل تهنئة بالعيد

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024

txt

أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. اعرف سعر الأضحية البلدي قبل عيد الأضحى

txt

فتح المجازر لاستقبال الأضاحى وذبحها بالمجان خلال أيام عيد الأضحى بكفرالشيخ

يوم عرفة أدعية يوم عرفة ادعية يوم عرفة لنفسي ليوم التاسع من ذو الحجة عرفة للنفس مكتوبة

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة