بعد زواجها.. نشاط فني مكثف لياسمين رئيس

تعيش الفنانة ياسمين رئيس حالة من النشاط الفني المكثف، حيث تشارك خلال الفترة المقبلة في بطولة مسلسلين وفيلم وتنتظر عرض الآخر.

مسلسل جودر

واصلت ياسمين رئيس خلال الفترة الماضية تصوير أحداث دورها في الجزء الثاني من مسلسل جودر أمام النجم ياسر جلال، حيث تلعب دور شهرزاد.

يضم مسلسل "جودر" عددًا كبيرًا من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

بطلة الجزء الثاني من مسلسل صوت وصورة

بدأت النجمة ياسمين رئيس تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "صوت وصورة" الذي عرض في موسم الأوف سيزون من العام الماضي، وقرر صناع العمل استثمار النجاح الذي حققه الجزء الأول من المسلسل والذي قامت ببطولته النجمة حنان مطاوع وتعاقدت ياسمين رئيس على بطولة الجزء الثاني من العمل والذي مازال في مرحلة الكتابة ومن المقرر الإعلان عن كافة تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة حيث من المقرر أن يتم البدء في تصويره خلال شهر يوليو للعرض نهاية العام الجاري.

فيلم بنات الباشا

وتعاقدت ياسمين رئيس على فيلم "بنات الباشا" من تأليف محمد هشام عبية عن رواية للاديبة نورا ناجي ومن إخراج ماندو العدل ومن المقرر تحديد موعد نهائي للتصوير خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالفيلم وترشيح الابطال المشاركين في العمل.

فيلم الفستان الأبيض

في سياق متصل، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها السينمائي الجديد "الفستان الأبيض".

وتجسد ياسمينرئيس خلال أحداث الفيلم فتاة من حي فقير تعمل بمطعم وجبات سريعة، وتستعد للزواج، لكن فستان زفافها يتلف في يوم زفافها، لتخوض رحلة البحث عن فستان آخر مع ابنة خالتها.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

يشارك في بطولة فيلم "الفستان الأبيض" عدد كبير من الفنانين أبرزهم ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، والعمل من إخراج وتأليف جيلان عوف.

على جانب آخر، تلقت ياسمين رئيس عرضًا للوقوف على خشبة المسرح من جديد وما زالت تدرس العرض خاصة مع ارتباطها بأكثر من عمل سينمائي في الفترة المقبلة، كما تدرس حاليًا المشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعمل جديد.

واحتفلت الفنانة ياسمين رئيس، مؤخرًا بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، وذلك بعد انفصالها عن المخرج هادي الباجوري بمنطقة القلعة.

آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية

ونافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم "أنا لحبيبي" في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى "ياسمين رئيس"، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.